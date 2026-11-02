Гаджиев: нынешний чемпионат России - самый слабый за долгое время

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил уровень российского футбола.

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

"Из того, что я вижу сейчас, нынешний чемпионат России — самый слабый по уровню готовности за долгое время. И дело тут не только в легионерах. Страдает именно качество подготовки футболистов.