Гаджиев: нынешний чемпионат России - самый слабый за долгое время

"Из того, что я вижу сейчас, нынешний чемпионат России — самый слабый по уровню готовности за долгое время. И дело тут не только в легионерах. Страдает именно качество подготовки футболистов.
Все команды сейчас играют нестабильно. Тяжело выделить кого-то одного, кто бы демонстрировал стабильную игру", - сказал Гаджиев.
На сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает московское "Динамо". Бело-голубые набрали 28 очков после 13 туров и опережают петербургский "Зенит", у которого есть матч в запасе, на один балл. Топ-3 замыкает столичный ЦСКА, в активе которого 26 очков.
В зоне прямого вылета в Первую лигу находятся воронежский "Факел" и грозненский "Ахмат", которые заработали на данный момент 6 и 11 баллов соответственно.
Источник: "СЭ"