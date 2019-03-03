Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Алексей Стрепетов: Мевля, Нету и Иванович лучше Ракицкого, "Зениту" нужен новый Гарай
Экс-футболист, тренер и селекционер "Зенита" Алексей Стрепетов прокомментировал уход из команды полузащитника Леандро Паредеса, который перешёл в "ПСЖ".
"До закрытия трансферного окна осталось очень мало времени, а "Зениту" нужен игрок, способный вести свою игру, как это делал Паредес. Своей игрой он объединял линию обороны и линию атаки, он был диспетчером команды, как бы кто к нему не относился. Найти замену Паредесу среди тех игроков, которые на данный момент есть в распоряжении Семака, - трудная задача", - цитирует Стрепетова "Чемпионат.сом".
Также Стрепетов оценил трансфер защитника "Шахтёра" Ярослава Ракицкого.
"Что касается перехода Ракицкого, то мнений здесь много – кто-то его критикует, кто-то хвалит. Но здесь важно то, что его лоббируют главный тренер и его помощник – Анатолий Тимощук. На этой позиции уже есть Мевля, Иванович, Нету, они по многим показателям лучше Ракицкого, но тренерский штаб видит в нём усиление. Обороне "Зенита" нужен ведущий игрок, такой, каким был Гарай. С появлением Гарая игра в обороне преобразилась, он обладал первым пасом в атаку. Ракицкий должен занять эту роль, у него есть желание доказать свою состоятельность, стать лидером "Зенита". Будет очень неприятно, если он окажется на скамейке, но в первых матчах у него будет шанс показать себя", – добавил Стрепетов.
"До закрытия трансферного окна осталось очень мало времени, а "Зениту" нужен игрок, способный вести свою игру, как это делал Паредес. Своей игрой он объединял линию обороны и линию атаки, он был диспетчером команды, как бы кто к нему не относился. Найти замену Паредесу среди тех игроков, которые на данный момент есть в распоряжении Семака, - трудная задача", - цитирует Стрепетова "Чемпионат.сом".
Также Стрепетов оценил трансфер защитника "Шахтёра" Ярослава Ракицкого.
"Что касается перехода Ракицкого, то мнений здесь много – кто-то его критикует, кто-то хвалит. Но здесь важно то, что его лоббируют главный тренер и его помощник – Анатолий Тимощук. На этой позиции уже есть Мевля, Иванович, Нету, они по многим показателям лучше Ракицкого, но тренерский штаб видит в нём усиление. Обороне "Зенита" нужен ведущий игрок, такой, каким был Гарай. С появлением Гарая игра в обороне преобразилась, он обладал первым пасом в атаку. Ракицкий должен занять эту роль, у него есть желание доказать свою состоятельность, стать лидером "Зенита". Будет очень неприятно, если он окажется на скамейке, но в первых матчах у него будет шанс показать себя", – добавил Стрепетов.
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