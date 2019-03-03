Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

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Алексей Стрепетов: Мевля, Нету и Иванович лучше Ракицкого, "Зениту" нужен новый Гарай

Экс-футболист, тренер и селекционер "Зенита" Алексей Стрепетов прокомментировал уход из команды полузащитника Леандро Паредеса, который перешёл в "ПСЖ".

"До закрытия трансферного окна осталось очень мало времени, а "Зениту" нужен игрок, способный вести свою игру, как это делал Паредес. Своей игрой он объединял линию обороны и линию атаки, он был диспетчером команды, как бы кто к нему не относился. Найти замену Паредесу среди тех игроков, которые на данный момент есть в распоряжении Семака, - трудная задача", - цитирует Стрепетова "Чемпионат.сом".

Также Стрепетов оценил трансфер защитника "Шахтёра" Ярослава Ракицкого.

"Что касается перехода Ракицкого, то мнений здесь много – кто-то его критикует, кто-то хвалит. Но здесь важно то, что его лоббируют главный тренер и его помощник – Анатолий Тимощук. На этой позиции уже есть Мевля, Иванович, Нету, они по многим показателям лучше Ракицкого, но тренерский штаб видит в нём усиление. Обороне "Зенита" нужен ведущий игрок, такой, каким был Гарай. С появлением Гарая игра в обороне преобразилась, он обладал первым пасом в атаку. Ракицкий должен занять эту роль, у него есть желание доказать свою состоятельность, стать лидером "Зенита". Будет очень неприятно, если он окажется на скамейке, но в первых матчах у него будет шанс показать себя", – добавил Стрепетов.
Теги: Стрепетов Мевля Нету Иванович Гарай Зенит
Сегодня, 18:05
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#11  vertel  латвия (Сегодня, 19:21)
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Болеет за:
«Зенит»
Алексей Стрепетов: Мевля, Нету и Иванович лучше Ракицкого, "Зениту" нужен новый Гарай
Вот только по этой фразе слушать и читать таких специалистов и экспертов просто не солидно, если не сказать грубее. Лучше или нет Ракицкий покажет только игра. Но Ракицкий в отличии от перечисленных обладает другими хорошими свойствами- неуступчив в борьбе, футболист с характером, играет на нескольких позициях, опыт.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#10  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:18)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Алё, Стрепетов! Я помню тебя в Зените - зажигалка, но далеко не звезда. А суждения про Мевлю и Нету - просто диву даёшься. Мевля? Этот шелопай, который привёз на пустом месте осенью гол... не помню с кем уже... А Нету? это чудище, который в чемпионате постоянно ошибается, или привозит пенальти? (сборы - не показатель). Стрепетов, лучше ты уж молчал, ей-богу!


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#9  ШаХерезада   (Сегодня, 19:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Слышите меня, бандерлоги? Вашей стае нужен новый вожак!


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#8  Cotiche   (Сегодня, 19:03)
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«Зенит»
Ну сказано же , что команде нужен левоногий ЦЗ (ЛЗ) Его в Зените не было сих пор. То что Яр плохо проводил конец карьеры в Шахте .. наверное были на то свои причины. 29 лет для заща только в плюс.Примеров пруд пруди.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#7  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:39)
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«Зенит»
Иванович. да. на счет двух других я сомневаюсь


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 18:37)
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Болеет за:
«Зенит»
Как пойдёт, тут не угадаешь. да, лучшие годы позади, но это не показатель для командной игры футбол. Если атака будет забивать, то и защита будет проявлять себя на уровне. Голы в ворота соперников, главный стимул для команды и отличной игры обороны.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 18:23)
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Нужен не только новый Гарай, но и новый Халк, Аршавин, Кержаков, Витсель. Все это понимают, только где их взять? Да еще и за адекватные деньги.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#4  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 18:21)
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Иванович уже в возрасте, Нету всегда косячил, про Мевлю ничего сказать не могу.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#3  suvirinimas   (Сегодня, 18:14)
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Как защитник Иванович слаб, остальные нормальные.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#2  Медведь Русский   (Сегодня, 18:11)
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  •  (3)

На этой позиции уже есть Мевля, Иванович, Нету, они по многим показателям лучше Ракицкого
Ни Мевля ни Иванович ни Нету не играют на поззиции левого защитника. лишь бы сказать что-ли.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:08)
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Болеет за:
«Зенит»
Поглядим. Иванович старый уже. Мевля и Нету стабильностью не блещут. Пригодится. Как говорится - лишних защитников не бывает. Гарай! Ха!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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