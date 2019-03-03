Луиш Нету близок к подписанию контракта с лиссабонским "Спортингом", но уйдет из "Зенита" летом

Защитник "Зенита" Луиш Нету побывал в Лиссабоне, где прошел медицинское обследование для "Спортинга", сообщает A Bola.30-летний футболист по окончании сезона покинет "Зенит" на правах свободного агента. Так как его контракт истекает менее чем через полгода, португалец имеет право вести переговоры с другими клубами.По информации португальских СМИ, Нету с большой долей вероятности перейдет в "Спортинг", несмотря на наличие других предложений. Ожидается, что стороны заключат трехлетний контракт.