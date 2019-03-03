Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

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Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Луиш Нету близок к подписанию контракта с лиссабонским "Спортингом", но уйдет из "Зенита" летом

Защитник "Зенита" Луиш Нету побывал в Лиссабоне, где прошел медицинское обследование для "Спортинга", сообщает A Bola.

30-летний футболист по окончании сезона покинет "Зенит" на правах свободного агента. Так как его контракт истекает менее чем через полгода, португалец имеет право вести переговоры с другими клубами.

По информации португальских СМИ, Нету с большой долей вероятности перейдет в "Спортинг", несмотря на наличие других предложений. Ожидается, что стороны заключат трехлетний контракт.

Sport24.ru
Теги: Нету Спортинг Зенит
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