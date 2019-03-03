Николай Комличенко: благодарен руководству "Краснодара", что пошли мне навстречу

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Краснодар (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Краснодар
|10.03.19
|Оренбург
|Сыгранные
|Краснодар
|1 - 109.12.18
|Уфа
|Краснодар
|2 - 002.12.18
|Урал
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:14
Лука Джорджевич: Дзюба отлично выглядел на чемпионате мира. Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке
Лука Джорджевич: Дзюба отлично выглядел на чемпионате мира. Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке
15:40
Ярослав Ракицкий: на Украине чемпионат слабый и не интересный. В России на две головы сильнее (16)
Ярослав Ракицкий: на Украине чемпионат слабый и не интересный. В России на две головы сильнее (16)
14:22
"Анжи" выступил с заявлением относительно ситуации со снятием газоном на домашнем стадионе клуба
"Анжи" выступил с заявлением относительно ситуации со снятием газоном на домашнем стадионе клуба
12:53
Борис Игнатьев: видно, что у Кононова будет команда с тотальным контролем мяча и быстрыми контратаками (4)
Борис Игнатьев: видно, что у Кононова будет команда с тотальным контролем мяча и быстрыми контратаками (4)
10:54
Селюк - о новичке тульского "Арсенала" Коне: это очень опытный футболист, который принесет много пользы
Селюк - о новичке тульского "Арсенала" Коне: это очень опытный футболист, который принесет много пользы
06:51
Тренер сборной Исландии: Сигурдссон - самый способный и трудолюбивый игрок из тех, что я видел (1)
Тренер сборной Исландии: Сигурдссон - самый способный и трудолюбивый игрок из тех, что я видел (1)
Николай Комличенко: благодарен руководству "Краснодара", что пошли мне навстречу
Нападающий "Млада Болеслав" Николай Комличенко прокомментировал новость о том, что чешский клуб выкупил его трансфер у "Краснодара".
"Конечно, очень благодарен руководству "Краснодара", что пошли мне навстречу. Сейчас хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, моим учителям из академии "Краснодара". Это мой дом, клуб дал мне футбольное образование, дорогу в большой футбол. Всегда буду помнить это и ценить. Рад, что подписал полноценный контракт.
Сейчас у нас завершился второй сбор. «Млада Болеслав» в рабочем режиме готовится ко второй части чемпионата", - цитирует Комличенко "Чемпионат.сом".
"Конечно, очень благодарен руководству "Краснодара", что пошли мне навстречу. Сейчас хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, моим учителям из академии "Краснодара". Это мой дом, клуб дал мне футбольное образование, дорогу в большой футбол. Всегда буду помнить это и ценить. Рад, что подписал полноценный контракт.
Сейчас у нас завершился второй сбор. «Млада Болеслав» в рабочем режиме готовится ко второй части чемпионата", - цитирует Комличенко "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.