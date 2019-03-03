Краснодар (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Краснодар10.03.19Оренбург
Сыгранные
Краснодар1 - 109.12.18Уфа
Краснодар2 - 002.12.18Урал

Новости партнеров

Николай Комличенко: благодарен руководству "Краснодара", что пошли мне навстречу

Нападающий "Млада Болеслав" Николай Комличенко прокомментировал новость о том, что чешский клуб выкупил его трансфер у "Краснодара".

"Конечно, очень благодарен руководству "Краснодара", что пошли мне навстречу. Сейчас хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, моим учителям из академии "Краснодара". Это мой дом, клуб дал мне футбольное образование, дорогу в большой футбол. Всегда буду помнить это и ценить. Рад, что подписал полноценный контракт.

Сейчас у нас завершился второй сбор. «Млада Болеслав» в рабочем режиме готовится ко второй части чемпионата", - цитирует Комличенко "Чемпионат.сом".
Теги: Комличенко Краснодар
Сегодня, 17:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.