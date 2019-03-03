Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
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16 Енисей 17 10
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Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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"Зенит" договорился с "Бока Хуниорс" о трансфере Вильмара Барриоса

Полузащитник "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос близок к переходу в "Зенит", информирует Todo Noticias.

Трансфер должен быть оформлен в среду, его сумма составит порядка 20 миллионов долларов.

Футболист в нынешнем сезоне провел 6 матчей в чемпионате Аргентины.
Теги: Бока Хуниорс Зенит
Сегодня, 18:48
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(5)
#14  ZeArt83   (Сегодня, 20:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
Мдаа, до сих пор бомжам не понятно что аргентинцы никогда у нас не приживались....

Ну вообще то он Колумбиец
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
#13  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:59)
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online

Цитата: guns111
итата: truten74
Чё то до хера отвалили бабосов бараны.Cовсем берега потеряли.

чей холоп будешь?

Холоп по кличке "Трутень"? Впрочем, кому еще, как не Трутням, деньги Газпрома считать. Они же за его, Газпрома, счет и живут. А так... явно ведут переговоры с несколькими игроками. К слову, как бы плохо с Манчини не сложилось, ведь ни фига на трансферах не потеряли. Даже, вот, команде Семака поиграться можно на гешефте с Паредеса.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#12  liasport433   (Сегодня, 19:57)
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online

Мдаа, до сих пор бомжам не понятно что аргентинцы никогда у нас не приживались....
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#11  Goodmany  Russia (Сегодня, 19:50)
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online

Если бы они Кристиана Павона купили за эти деньги, то это был бы хороший трансфер.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
#10  Stilet   (Сегодня, 19:43)
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
негритёнок в Зенит за 20 лямов? Ну хз smile

Цитата: Blessing
фамилия футбольная, должно срастись.

В спартаке вроде был Барриос какой-то? Или нет?)

Был, точняк. Лукас Барриос)))) 2 гола забил)))
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 19:31)
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Болеет за:
«Зенит»
Клуб большой, сборная топ, фамилия футбольная, должно срастись.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  VitL  Белгород (Сегодня, 19:25)
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Болеет за:
«Спартак»
6 матчей за пол сезона? С лавки за 20 лимонов?
*
"В 2018 году в Барриос принял участие в чемпионате мира 2018 года в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Японии], Польши и Англии. "

" «Зенит» рассматривает Барриоса как замену Паредесу"
ну-ну...
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#7  MAG554  UdSSR (Сегодня, 19:16)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
в вике 4 гола забил с 13 года. он кто, опорник?
Цитата: Spartacus1971
Снова арг?

так колумбиец кажись.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#6  Ville  СПб (Сегодня, 19:11)
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: guns111
чей холоп будешь?

я его в Химках видал...


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#5  Spartacus1971   (Сегодня, 19:09)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Снова арг?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#4  guns111  Выборг (Сегодня, 19:04)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: truten74
Чё то до хера отвалили бабосов бараны.Cовсем берега потеряли.

чей холоп будешь?


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Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#3  truten74   (Сегодня, 19:02)
  • +1
  •  (9)

Чё то до хера отвалили бабосов бараны.Cовсем берега потеряли.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#2  лад  USSR (Сегодня, 19:00)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
6 матчей в чемпионате Аргентины - замечательная цифра на фоне $20 млн
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 18:54)
  • -2
  •  (6)

чунгачанга весела пает чунгачанга в зенит на целый год
фу где Тосно
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
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