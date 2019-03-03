"Зенит" договорился с "Бока Хуниорс" о трансфере Вильмара Барриоса

Полузащитник "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос близок к переходу в "Зенит", информирует Todo Noticias.Трансфер должен быть оформлен в среду, его сумма составит порядка 20 миллионов долларов.Футболист в нынешнем сезоне провел 6 матчей в чемпионате Аргентины.