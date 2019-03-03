Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Зе Луиш: как ни приеду в сборную – травма

Нападающий "Спартака" Зе Луиш рассказал, что пропускает матчи сборной Кабо-Верде из-за травм и конкуренции в стане национальной команды.

"Почему пропускаю матчи сборной Кабо-Верде? Ситуация непростая. Всегда туда ездил, и много раз. Но как ни приеду – травма. Какой-то злой рок. Плюс много других сложностей, о которых не очень хотел бы говорить. Тема для меня болезненная.

У Кабо-Верде много талантливых футболистов. Несмотря на то, что это маленькая страна, хватает игроков, которые могли бы добиться успеха и порадовать страну. У сборной серьезный потенциал. Но происходит банальная история. Все эти таланты, когда вырастают, не хотят играть за Кабо-Верде. Они получают паспорта европейских стран – Португалии, Швейцарии и так далее. Там комфортнее и статуснее. Там – Европа, а не разъезды по Африке. Там деньги и безопасность семей. Я их понимаю, но это печально. Надеюсь, в один прекрасный день менталитет футболистов изменится", - цитирует Зе Луиша "Спорт-Экспресс".
Теги: Зе Луиш Спартак
Сегодня, 19:27
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