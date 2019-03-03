Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Зе Луиш: мы с Адриано самая дружная пара форвардов в России

Нападающий "Спартака" Зе Луиш рассказал о взаимодействиях на поле с партнером по команде Луизом Адриано.

"До появления Кононова мы с Адриано в паре играли нечасто. Затем в команду пришла другая философия, и мы с Адри стали играть вдвоем. Какое-то время привыкали к этому, но вскоре нашли общий язык, разделили функции, и каждый обрел свое место. Но вообще наш футбол – разный. Надо быть пластичными в этом плане – уметь играть и вдвоем, и порознь. Дублируем ли мы друг друга? Об этом пусть рассуждают журналисты. В чем-то мы, конечно, схожи, но выводы пусть делают специалисты.

Мы с Адриано точно самая дружная пара форвардов в России. У нас превосходные отношения, и на поле и вне его. Но и в футболе кое-что умеем. Уверен, вдвоем мы сможем создать немало проблем соперникам", - цитирует Зе Луиша "Спорт-Экспресс".
Теги: Зе Луиш Адриано Спартак
Сегодня, 20:39
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#2  brysy  москва (Сегодня, 21:42)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dvenyatin_Druz_
"Мы с Адриано точно самая дружная пара в России"
Он наверное Какорина с Мамаевым забыл?

Ну уж как эти двое чудиков ведут себя вне футбола, эти даже и близко к такому раскладу дел не подойдут, у них я думаю соображалка работает в правильном направлении.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  Dvenyatin_Druz_  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:16)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
"Мы с Адриано точно самая дружная пара в России"
Он наверное Какорина с Мамаевым забыл?
Регистрация: 2.09.2015 [жалоба]
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