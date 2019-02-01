РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Адвокат Мамаева: обвиняемые не должны сидеть из-за бездействия следствия

Игорь Бушманов, адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева выразил свое мнение по поводу того, что следствие оьратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о продлении до 8 апреля этого года арестов его подзащитного и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Напомним, Мамаев и Кокорин были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Футболисты содержатся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

– Мы безусловно рассчитываем на то, что суд учтет имевшие место как в ходе расследования, так и при организации ознакомления с материалами уголовного дела факты волокиты, – сказал Бушманов. – Это вопиющие случаи и они должны повлечь за собой принятие мер судебного реагирования. В том числе – путем отклонения заявленного следователем ходатайства о продлении срока содержания под стражей. Обвиняемые не должны длительное время находиться под арестом из-за бездействия и неправильной организации предварительного расследования со стороны следствия.
Для отклоенения ходатайства имеются все основания, не говоря уже о других моментах, в частности, что в отношении Мамаева мы продолжаем утверждать, что преступления, ставшего основанием для избрания меры пресечения, он не совершал. Материалы с которыми мы уже могли ознакомиться, это однозначно подтверждают.

– Как вы считаете, чью сторону примет суд?

– Не знаю. Мы свою позицию изложим, и надеемся на то, что суд примет более взвешенное и справедливое решение, чем то, что требует следствие.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 21:07
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