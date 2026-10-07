Синицын высказался о завершении карьеры Месси в сборной Аргентины

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2026/27
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2026/27
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Роналду обратился к Месси
6
Канчельскис: не вижу смысла оценивать матчи сборной России, сейчас в них малого приятного
Карасев ответил, предлагали ли ему взятку за матч
12
Арбитр Карасев раскрыл сумму, которую получает за матч
5
Кахигао ответил на вопрос о несостоявшемся трансфере Головина
3
Главные новости
Матчи
3
Скрыть
Завтра (3)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Ростов
19:30
Акрон
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Нефтехимик
17:00
Челябинск
Не начат
Арсенал Тула
19:30
Спартак Кострома
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2026/27
Россия: РПЛ 2026/27
Германия: Бундеслига 1 2026/27
Испания: Ла Лига 2026/27
Италия: Серия А 2026/27
Франция: Лига 1 2026/27
Россия: Первая Лига 2026/27
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Синицын высказался о завершении карьеры Месси в сборной Аргентины
Сегодня, 07:06
Андрей Синицын поделился впечатлениями от завершения международной карьеры Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
Бывший голкипер "Краснодара" подчеркнул масштаб фигуры аргентинца и его значение не только для национальной команды, но и для футбола в целом.
- Месси - это идол для Аргентины и половины мира.
Он выиграл всё для сборной Аргентины. Месси - это эпоха. Радует, что мы живём в то время, когда играл Лионель, - приводит слова Синицына
Metaratings.ru
.
Прощальной для 39-летнего форварда стала встреча с Бенином. Аргентина выиграла 3:0, а Месси поучаствовал во всех голах команды - один мяч забил сам и ещё дважды ассистировал партнёрам.
За национальную команду Месси выступал более 20 лет.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Андрей Синицын
Лионель Месси
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0