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Синицын высказался о завершении карьеры Месси в сборной Аргентины

Андрей Синицын поделился впечатлениями от завершения международной карьеры Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
Бывший голкипер "Краснодара" подчеркнул масштаб фигуры аргентинца и его значение не только для национальной команды, но и для футбола в целом.

- Месси - это идол для Аргентины и половины мира.

Он выиграл всё для сборной Аргентины. Месси - это эпоха. Радует, что мы живём в то время, когда играл Лионель, - приводит слова Синицына Metaratings.ru.

Прощальной для 39-летнего форварда стала встреча с Бенином. Аргентина выиграла 3:0, а Месси поучаствовал во всех голах команды - один мяч забил сам и ещё дважды ассистировал партнёрам.

За национальную команду Месси выступал более 20 лет.

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