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Черчесов объяснил, почему не поддерживает VAR в нынешнем виде

Станислав Черчесов признался, что в нынешнем виде не поддерживает широкое использование VAR.
Фото: ФК "Ахмат"
По мнению специалиста, система полезна при определении офсайда и в ситуациях, когда необходимо понять, пересёк ли мяч линию ворот. В остальных случаях, как отметил Черчесов, даже просмотр повторов не исключает ошибочных решений.

- Если бы у меня было три руки, то поднял бы все (против VAR). Но оставил бы технологию определения офсайда и момента, пересёк ли мяч линию ворот или нет. Всё остальное...

Мы постоянно видим, что даже после просмотра принимаются решения, которые потом признают ошибочными, - передаёт слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

В чемпионате России VAR впервые применили 20 июля 2019 года в матче РПЛ "Динамо" - "Рубин". Перед этим систему впервые использовали в российских соревнованиях 3 апреля 2019 года на полуфинальных матчах Кубка России.

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