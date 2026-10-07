Черчесов объяснил, почему не поддерживает VAR в нынешнем виде

- Если бы у меня было три руки, то поднял бы все (против VAR). Но оставил бы технологию определения офсайда и момента, пересёк ли мяч линию ворот или нет. Всё остальное...
Мы постоянно видим, что даже после просмотра принимаются решения, которые потом признают ошибочными, - передаёт слова Черчесова "Спорт-Экспресс".
В чемпионате России VAR впервые применили 20 июля 2019 года в матче РПЛ "Динамо" - "Рубин". Перед этим систему впервые использовали в российских соревнованиях 3 апреля 2019 года на полуфинальных матчах Кубка России.