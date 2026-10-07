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Губерниев: величие Месси заметно, а Роналду - полено!

Дмитрий Губерниев на фоне завершения карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины сравнил его с Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
По мнению комментатора, Месси всегда уделял большое внимание людям, с которыми выходил на поле, тогда как поведение Роналду он считает более эгоцентричным.

- "Два мира - два Шапиро". Один чрезвычайно полезен команде как личность: человек, для которого партнёры имеют значение и который переживает за них. Второй - эгоист, возле которого мир крутится вокруг Роналду, а не сборной Португалии.

На этом контрасте величие Месси заметно ещё раз. Спасибо ему большое, а Роналду - полено, - передаёт слова Губерниева "Евро-Футбол.Ру".

Прощальная встреча Месси за Аргентину состоялась 7 октября. В матче с Бенином команда победила 3:0, а 39-летний форвард приложил руку ко всем трём голам - реализовал пенальти и дважды ассистировал партнёрам.

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