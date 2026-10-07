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Погребняк поддержал Роналду в конфликте с Жезушем

Павел Погребняк считает, что ответственность за конфликт Криштиану Роналду с Жорже Жезушем лежит на главном тренере сборной Португалии.
Фото: Getty Images
Экс-футболист сборной России отметил, что при работе с игроком такого уровня особенно важно правильно выстраивать общение.

- По мне - тренер не прав.

С такими звёздами нужно иметь опыт общения. Жезуш - опытный тренер, это чисто его косяк, - цитирует Погребняка "Матч ТВ".

Ранее Роналду рассказал, что дважды столкнулся с нарушением договорённостей со стороны тренера. В частности, перед матчем с Норвегией форвард рассчитывал получить около 30 минут игрового времени, однако после разминки во втором тайме на поле так и не вышел.

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