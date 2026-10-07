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Черчесов рассказал, в каком европейском топ-клубе хотел бы видеть Головина

Станислав Черчесов считает, что Александру Головину пока рано думать о возвращении в российский чемпионат.
Фото: Getty Images
Главный тренер "Ахмата" отметил высокий уровень полузащитника.

- Головин - исполнитель очень высокого уровня. Когда "Ференцварош" соперничал в Лиге Европы с "Монако", я говорил: хотелось бы, чтобы следующим шагом для Саши стал условно "Интер". А уже потом можно думать о чём-то другом. Но всё зависит от внутреннего состояния футболиста, - передаёт слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Черчесов хорошо знаком с Головиным по совместной работе в сборной России. После чемпионата мира 2018 года полузащитник покинул ЦСКА и 27 июля перешёл в "Монако" за 30 млн евро. Его нынешний контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Прошлым летом в подписании Головина были заинтересованы "Зенит" и "Спартак".

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