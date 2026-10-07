Кисляк объяснил, зачем расспрашивал Батракова о "Галатасарае"

- Понятное дело, я спрашивал у Лёши, как у него дела в "Галатасарае", как освоился в новом клубе, как там всё устроено.
Но спрашивал не для того, чтобы взять и переехать в Турцию, что я туда собрался. Просто интересно. Всё-таки для нас это новый мир. Батраков сказал, что у него всё классно, что он адаптировался, - передаёт слова Кисляка "СЭ".
Хавбек является воспитанником московской команды. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за армейцев 11 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи. ЦСКА идёт на четвёртой строчке в таблице РПЛ.