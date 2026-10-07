Стало известно, в какой испанский клуб хочет перейти Холанд - источник

Будущее Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити" может зависеть от того, чем закончится ситуация вокруг английского клуба.

Фото: Getty Images

В случае ухода норвежский форвард, как утверждается, уже определился с наиболее привлекательным для себя вариантом продолжения карьеры.



По информации Football Insider, при выборе между "Барселоной" и "Арсеналом" Холанд предпочёл бы переезд в Испанию. Каталонский клуб давно следит за нападающим и готов активизироваться, если получит сигнал о его намерении покинуть Манчестер.



Интерес к ситуации проявляет и "Реал", однако приоритетным направлением для самого футболиста называется именно "Барселона".

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Барселона