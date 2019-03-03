Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Вильмар Барриос: горд, что нахожусь в таком великом клубе

Новичок "Зенита" Вильмар Барриос поделился впечатлениями после перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

"Очень рад, что все так получилось. Начиная с того момента, как я получил предложение перейти в "Зенит", нисколько не сомневался и сразу пошел навстречу. И вот я здесь. Сейчас моя главная цель – как можно быстрее адаптироваться к тренировкам, команде, партнерам и тренерскому штабу. Я очень рад и горд тем, что нахожусь в таком великом клубе.

Цели? Первым делом – плотно работать, чтобы завоевать место в составе, чтобы выходить на поле, играть и получать удовольствие о того, что надеваешь эту майку каждые выходные. Затем – выполнять цели, которые стоят перед командой каждый год. Выигрывать, завоевать любовь болельщиков и взять как можно больше титулов", - цитирует Барриоса официальный сайт клуба.
Теги: Барриос Зенит
Вчера, 23:20
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(5)
#10  жася  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:23)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Добро пожаловать в ЗЕНИТ
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#9  Mitryas   (Сегодня, 00:17)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Lokoflesh,ты то что здесь делаешь, болела вообще непонятного клуба

fd65,
Странно что ты свой говноклуб не приписал к великим
Регистрация: 15.09.2018 [жалоба]
#8  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:10)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
шарит парень, похвально!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#7  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:46)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Зенит лет через сто только сможет стать великим, при условии, что деньги не будут в трубу выбрасывать.
Просто очень богатый и ничем не подкрепленный амбициями.
PS: ладно, выиграйте ЛЧ и можно будет Зенит называть великим.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:44)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: teacher
Может и так, но спроси где-то за рубежом про клубы из России, вряд ли про великий спартак услышишь.

думаешь 7-0 с Ливерпулем их не прославили?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  Stilet   (Вчера, 23:42)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Odyssey
Азмун перешел в Зенит.

ага. официально уже объявили
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#4  teacher   (Вчера, 23:34)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Великие клубы- это МЮ, Барселона, Милан, Бавария...., а зенька -перхоть подзалупная от Леши Мюллера..... smile

Может и так, но спроси где-то за рубежом про клубы из России, вряд ли про великий спартак услышишь.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#3  Odyssey  Санкт-Петербург (Вчера, 23:32)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Азмун перешел в Зенит.
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#2  Гринч  СПб (Вчера, 23:32)
  • +2
  •  (8)

Цитата: fd65
  fd65   (Сегодня, 23:30) -2 (2)


online
Болеет за:
«Спартак»

Великие клубы- это МЮ, Барселона, Милан, Бавария...., а зенька -перхоть подзалупная от Леши Мюллера.....





Что-что...а перхоть подзалупная это вы свинорылые....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#1  fd65   (Вчера, 23:30)
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Великие клубы- это МЮ, Барселона, Милан, Бавария...., а зенька -перхоть подзалупная от Леши Мюллера..... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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