ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Никола Влашич: сборы с ЦСКА - самые тяжелые в моей карьере

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что сборы с армейским клубом являются самыми тяжелыми в его карьере.

"Нам было очень тяжело из-за ветра. Мое личное мнение - эта игра удалась нам меньше, чем предыдущие три встречи. Да и погодные условия были не самыми лучшими. Но в целом все идет неплохо.

Мы находимся на самой сложной стадии подготовки: усталость, тяжесть в ногах… Результат в таких условиях не столь важен. Главная причина ошибок, которые мы допустили, - ветер, а не человеческий фактор.

Для меня это самые тяжелые сборы в карьере. Сейчас нам приходится очень непросто, но такая работа поможет нам в сезоне", - цитирует Влашича официальный сайт ЦСКА.
Теги: Влашич ЦСКА
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Болеет за:
«Спартак»
"евреи, евреи, кругом одни евреи"(с)


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Земляк Магомета Жиркоева
Регистрация: 3.02.2019 [жалоба]
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