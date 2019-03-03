Краснодар (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Краснодар10.03.19Оренбург
Сыгранные
Краснодар1 - 109.12.18Уфа
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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Жоаозиньо: помню, на сборах Галицкий снял туфли, пиджак и стал бегать по полю, пинать мяч

Хавбек "Динамо" Жоаозиньо поделился мнением о владельце "Краснодара" Сергее Галицком.

"Те, кто его не знают, относятся к Галицкому, как к человеку с сумасшедшими деньгами. А он простой, вот что меня поразило. Может напихать, а может и извиниться перед футболистом, например, за тренировочное поле не очень хорошего качества. Когда я пришел в "Краснодар", попал на сборы в Анталье. Галицкий снял туфли, пиджак и стал бегать по полю, пинать мяч. Ударил по воротам — мяч улетел, он сам побежал его доставать. Мне говорят: "Это наш президент". — "Точно?", - цитирует игрока Матч ТВ.
Теги: Краснодар Галицкий Жоазиньо
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#1  Terdsa   (Сегодня, 14:14)
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Приятная история blush
Регистрация: 23.01.2019 [жалоба]
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