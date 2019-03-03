Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Георгий Ярцев: плохая игра Глушакова? Это вина Карреры

Экс-наставник "Спартака" Георгий Ярцев считает, что на игре хавбека Дениса Глушакова сказывался его конфликт с Массимо Каррерой.

"Вина тренера в том, что Глушаков играл плохо? Я думаю, да. И еще администрации клуба, которая практически не приняла участие с этой истории. Ведь было видно, что у парня не все в порядке.

Значит, нужно было к нему как-то по-другому отнестись, поговорить. Опять же, мы не знаем подоплеку и только обсуждаем пенсионерский футбол... А пенсионерский футбол – это я. Вот меня на поле, если увидите, тогда так и говорите", - цитирует Ярцева "СЭ".
Теги: Ярцев Глушаков Каррера Спартак
Сегодня, 13:53
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#4  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 14:50)
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online

a v chem imenno karrera ne prav? chto glushakov perestal vikladivatsya i igrat kak on mojet!

Сибирячок,
a pervii karrerovskii god?chego ona bila luchshei?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:44)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всегда говорил что Каррера гад. Уже одно то, что он сделал Спартак чемпионом за это говорит. Но темные времена итальянской оккупации прошли. Шлюшакову слава!
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 14:26)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
У Глушакова тёрки с женой, а Каррера виноват? А чего не Ярцев?

У Глушакова тёрки с женой уже пару лет и сейчас они есть. Но игра его что то разная всё это время. В поздний Карреровский период была самая отвратная.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 14:20)
  • -2
  •  (6)

У Глушакова тёрки с женой, а Каррера виноват? А чего не Ярцев?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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