Россия РПЛ 2018/19 
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ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Новости партнеров

Маркизио тренируется по индивидуальной программе

Официальный твиттер "Зенита" сообщает, что итальянский полузащитник тренируется отдельно. На предматчевой пресс-конференции наставник команды Сергей Семак рассказал, что хавбек сможет вернуться на поле в апреле.


В это воскресенье лидер чемпионата в 19:00 на чужом поле встретится с действующим чемпионом московским "Локомотивом".
Теги: Маркизио Зенит Локомотив Семак
Сегодня, 14:34
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3
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#3  Сандр   (Сегодня, 16:30)
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  •  (1)
online

Все бы ничего если бы немец платил из своего кармана, а не за счет газвони.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 15:06)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
До конца контракта?


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  fd65   (Сегодня, 14:44)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
....в Эрмитаже smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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