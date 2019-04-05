Россия РПЛ 2018/19
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Маркизио тренируется по индивидуальной программе
Официальный твиттер "Зенита" сообщает, что итальянский полузащитник тренируется отдельно. На предматчевой пресс-конференции наставник команды Сергей Семак рассказал, что хавбек сможет вернуться на поле в апреле.
В это воскресенье лидер чемпионата в 19:00 на чужом поле встретится с действующим чемпионом московским "Локомотивом".
Клаудио Маркизио тренируется по индивидуальной программе ? pic.twitter.com/VNZ1F1MYiZ— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 5, 2019
В это воскресенье лидер чемпионата в 19:00 на чужом поле встретится с действующим чемпионом московским "Локомотивом".
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