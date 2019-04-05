Клаудио Маркизио тренируется по индивидуальной программе ? pic.twitter.com/VNZ1F1MYiZ — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 5, 2019

Официальный твиттер "Зенита" сообщает, что итальянский полузащитник тренируется отдельно. На предматчевой пресс-конференции наставник команды Сергей Семак рассказал, что хавбек сможет вернуться на поле в апреле.В это воскресенье лидер чемпионата в 19:00 на чужом поле встретится с действующим чемпионом московским "Локомотивом".