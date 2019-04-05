Россия РПЛ 2018/19
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Рейнгольд: Глушаков - сильнейший полузащитник страны, а фанаты пусть заткнут языки в одно место
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА.
"Я думаю, будет интересно. Во-первых, историческое дерби. Во-вторых, ЦСКА — команда молодая. По некоторым футбольным позициям армейцы удивляют, честно говоря. Они неспроста идут в лидерах чемпионата. Ребята бегут, ясно, что не хватает опыта, игра с "Уфой" это показала.
ЦСКА даст бой. Если "Спартак" серьезно не настроится, то игру профукает. На первый план выходит самоотдача и желание играть в футбол. Красно-белые выиграют дерби, если выйдут на матч во всеоружии. Конечно, если взять состав "Спартака" и ЦСКА, то у красно-белых состав сильнее. Это видно невооруженным глазом. Тандем нападающих в виде Зе Луиша и Луиса Адриано — сильнейший в России, а это позиция забивная. При неубедительной игре с "Ахматом" москвичи показали, как играть со сдвоенным центром. В дерби будет борьба. ЦСКА упрется, потому что каждый из армейцев захочет показать себя.
Я считаю, что сейчас Глушаков — сильнейший полузащитник в России, его немедленно надо брать в сборную. Он в каждой игре забивает. И какие мячи забивает. Это еще началось с Кубка в Катаре. Я не хвалю, но говорю, как есть, он сильнейший. Есть болельщики, которые искусственно нагнетают всю эту ситуацию. Еще раз повторю, Глушаков — сильнейший полузащитник в России. Пожалуйста, не соглашайтесь со мной, но я говорю факты.
Тот мяч, который он забил в Грозном, я считаю, будет лучшим в сезоне. Не надо забывать, что он выходит с капитанской повязкой в одной из лучших команд России. Кононов сказал: "Если парень будет так играть, то какой смысл трогать его позицию?" Пускай болельщики задумаются над этим. Глушаков играет достойно, он обязан выходить на поле. Он человек, который ведет команду. Неважно, что сейчас думают болельщики и тренер. Если команда доверяет капитану, то вопросы сняты. Замолчите и язык заткните в одно место", — сказал Рейнгольд.
Sport24
"Я думаю, будет интересно. Во-первых, историческое дерби. Во-вторых, ЦСКА — команда молодая. По некоторым футбольным позициям армейцы удивляют, честно говоря. Они неспроста идут в лидерах чемпионата. Ребята бегут, ясно, что не хватает опыта, игра с "Уфой" это показала.
ЦСКА даст бой. Если "Спартак" серьезно не настроится, то игру профукает. На первый план выходит самоотдача и желание играть в футбол. Красно-белые выиграют дерби, если выйдут на матч во всеоружии. Конечно, если взять состав "Спартака" и ЦСКА, то у красно-белых состав сильнее. Это видно невооруженным глазом. Тандем нападающих в виде Зе Луиша и Луиса Адриано — сильнейший в России, а это позиция забивная. При неубедительной игре с "Ахматом" москвичи показали, как играть со сдвоенным центром. В дерби будет борьба. ЦСКА упрется, потому что каждый из армейцев захочет показать себя.
Я считаю, что сейчас Глушаков — сильнейший полузащитник в России, его немедленно надо брать в сборную. Он в каждой игре забивает. И какие мячи забивает. Это еще началось с Кубка в Катаре. Я не хвалю, но говорю, как есть, он сильнейший. Есть болельщики, которые искусственно нагнетают всю эту ситуацию. Еще раз повторю, Глушаков — сильнейший полузащитник в России. Пожалуйста, не соглашайтесь со мной, но я говорю факты.
Тот мяч, который он забил в Грозном, я считаю, будет лучшим в сезоне. Не надо забывать, что он выходит с капитанской повязкой в одной из лучших команд России. Кононов сказал: "Если парень будет так играть, то какой смысл трогать его позицию?" Пускай болельщики задумаются над этим. Глушаков играет достойно, он обязан выходить на поле. Он человек, который ведет команду. Неважно, что сейчас думают болельщики и тренер. Если команда доверяет капитану, то вопросы сняты. Замолчите и язык заткните в одно место", — сказал Рейнгольд.
Sport24
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