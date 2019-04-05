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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Рейнгольд: Глушаков - сильнейший полузащитник страны, а фанаты пусть заткнут языки в одно место

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА.

"Я думаю, будет интересно. Во-первых, историческое дерби. Во-вторых, ЦСКА — команда молодая. По некоторым футбольным позициям армейцы удивляют, честно говоря. Они неспроста идут в лидерах чемпионата. Ребята бегут, ясно, что не хватает опыта, игра с "Уфой" это показала.

ЦСКА даст бой. Если "Спартак" серьезно не настроится, то игру профукает. На первый план выходит самоотдача и желание играть в футбол. Красно-белые выиграют дерби, если выйдут на матч во всеоружии. Конечно, если взять состав "Спартака" и ЦСКА, то у красно-белых состав сильнее. Это видно невооруженным глазом. Тандем нападающих в виде Зе Луиша и Луиса Адриано — сильнейший в России, а это позиция забивная. При неубедительной игре с "Ахматом" москвичи показали, как играть со сдвоенным центром. В дерби будет борьба. ЦСКА упрется, потому что каждый из армейцев захочет показать себя.

Я считаю, что сейчас Глушаков — сильнейший полузащитник в России, его немедленно надо брать в сборную. Он в каждой игре забивает. И какие мячи забивает. Это еще началось с Кубка в Катаре. Я не хвалю, но говорю, как есть, он сильнейший. Есть болельщики, которые искусственно нагнетают всю эту ситуацию. Еще раз повторю, Глушаков — сильнейший полузащитник в России. Пожалуйста, не соглашайтесь со мной, но я говорю факты.

Тот мяч, который он забил в Грозном, я считаю, будет лучшим в сезоне. Не надо забывать, что он выходит с капитанской повязкой в одной из лучших команд России. Кононов сказал: "Если парень будет так играть, то какой смысл трогать его позицию?" Пускай болельщики задумаются над этим. Глушаков играет достойно, он обязан выходить на поле. Он человек, который ведет команду. Неважно, что сейчас думают болельщики и тренер. Если команда доверяет капитану, то вопросы сняты. Замолчите и язык заткните в одно место", — сказал Рейнгольд.

Sport24
Теги: Спартак Рейнгольд ЦСКА Глушаков
Сегодня, 17:22
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#2  utekay  Россия (Сегодня, 17:28)
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Болеет за:
«Зенит»
у дедушки перепады настроения


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  karfagen  Dresden (Сегодня, 17:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
сильнейший полузащитник страны стоит в своей штрафной и смотрит, как ему забивают гол
мда


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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