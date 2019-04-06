Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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"Анжи" - "Динамо": Юсупов и Панченко выйдут в основе

"Анжи" и "Динамо" определились со стартовыми составами на предстоящий матч.

"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Кулик, Гиголаев, Белла Ондуа, Ахъядов, Иванченко, Понсе.

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозниьо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.
Теги: Анжи Динамо
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#1  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 13:18)
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Давайте уже их дорогой дружбы - в пердив! И сами не задерживайтесь


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Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
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