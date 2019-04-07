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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Вратарь "Спартака" Селихов в матче с ЦСКА сломал палец

Вратарь "Спартака" Александр Селихов сломал палец руки в домашнем матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

На 68-й минуте, когда "Спартак" уже проигрывал в два мяча, он был заменен на Александра Максименко.

У Селихова диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти, передает официальный сайт клуба.

Теги: Селихов Спартак ЦСКА
Сегодня, 11:15
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(0)
#5  honey   (Сегодня, 11:51)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#4  Corner  планета Земля (Сегодня, 11:35)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Днюха у пацана не задалась: проигрыш дерби, палец сломанный..
Здоровья!
и все забыть


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#3  Борис Гречмак  Новокуренск (Сегодня, 11:31)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skald
Здоровья конечно, но играл не оч...

Зато Акинфеев играл хорошо, а с Уфой не очень...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
#2  Skald  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:29)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья конечно, но играл не оч...
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
#1  patred  москва (Сегодня, 11:24)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Это плохо.Здоровья.


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Вся жизнь в армии
Регистрация: 23.09.2007 [жалоба]
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