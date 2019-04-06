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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Фанаты «Спартака» били и обирали своих. Всё из-за Глушакова

А после двух пропущенных мячей они полезли на тех, кто поддерживал ЦСКА на центральных секторах. О конфликтах на трибунах, перфомансе на весь стадион и празднике в красно-синих цветах – репортаж с «Открытия», где случилось главное дерби страны.

Всё началось с перфоманса размахом на весь стадион. Причём создалось ощущение, что болельщики ЦСКА решили поддержать хозяйскую композицию – удачно совпадали цвета. Дерби открывалось фанатским диптихом.



В прошлом сезоне Геркус жаловался, что болельщикам «Локомотива» не позволили организовать перфоманс на «Открытии». За это уже бывший гендир «железнодорожников» вводил ответные карательные меры – и оставлял «Спартак» в Черкизово без визуальной поддержки. С ЦСКА, очевидно, удалось договориться.

Ненависть чувствовалась ещё не так сильно. Нужно было время, чтобы «Спартак» пропустил два, а фанаты хозяев начали выяснять отношения между собой. В первом тайме у «красно-белых» было игровое преимущество и два железных момента – выскакивал один на один Мельгарехо и бил из неприличной позиции Зе Луиш. Оба умудрились зафейлиться.

Только один из главных трендов игры – недовольство игроков «Спартака» судьями и их саркастические кривляния – стартовал вместе с матчем. После игры Гулиев мимолётом пожаловался на судейство, но было видно, что полузащитник в бешенстве.



Главная жесть произошла ещё до перерыва. И она в очередной раз подтвердила, что «Открытие» - территория беспощадного безумия. Фанатская трибуна «красно-белых» свистела Глушакову всю игру. А ещё на грядке была масса флажков с перечёркнутой восьмёркой. Но при этом почему-то избили только одного болельщика, растянувшего шарф против Глушакова.

Фанаты «Спартака» били и обирали своих. Всё из-за Глушакова

Втоптали парня настолько жестко, что его пришлось уносить на носилках


Мало того, что фанаты «Спартака» так жестко обошлись со своим же. Как сообщил друг избитого изданию «Чемпионат», болельщики «красно-белых» забрали его вещи:

- Ему нанесли травмы средней тяжести и сняли свитер «TommyHilfiger» и оригинальную бейсболку «MarcoPolo», которые были куплены не так давно за немаленькие деньги. Эти вещи ему не вернули.


На фоне этого ЦСКА просто радовал. В первую очередь тем, что на гостевой трибуне при вполне милой обстановке успел раздать автографы Магнуссон, пропускавший дерби из-за повреждения


Даже при равном счёте гости иногда перекрикивали поклонников «Спартака». А уже во втором тайме начали жечь и баннером предложили главным соперникам «забыть про своё чемпионство».


При этом счёт «армейцы» открыли в начале второго тайма, когда «спартаковцы» выкатили второй перфоманс. На нём был изображен популярный исполнитель Федук.


Фанаты «Спартака» изобразили его не за сомнительный хит «Розовое вино». Есть у Федука другая «песня», которая им наверняка сильнее по душе



ЦСКА ответил смачной оплеухой


Потом последовало добивание от того же Сигурдссона. «Красно-белые» начали выплёскивать свою ненависть на одиноких болельщиков ЦСКА, сидевших на центральных трибунах


Да и сами футболисты плохо переживали надвигающееся поражение


А спустя минут 20 началось то, что обожают фанаты ЦСКА – «Спартак» начал стыдливо покидать трибуны.



Ну а ЦСКА оставалось праздновать


Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: "Чемпионат"

Арнор Сигурдссон: в первом тайме мы не играли на своем уровне (видео)

Иван Обляков: возможно, это первый матч в сезоне, когда ЦСКА повезло (видео)
Теги: ЦСКА Спартак Глушаков Сигурдссон А.
Сегодня, 11:54
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4
(1)
#4  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 12:15)
  • -1
  •  (1)
online

Реально обезьяна мясная страх потеряла. Ему за это карта не прилетела?
Ну а болелы Спартака вели себя просто по-свински.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Сегодня, 12:15)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Убогий клуб, дебилы болельщики


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:13)
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  •  (1)

свиньи пожирают друг друга. борьба подвидов


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 12:01)
  • -2
  •  (2)

к коту вучера вечером прии-бались четверо. кот посчитал- не справиться. Куй ли ты на улице куришь сволота?-кот моментально сообразил- а где котам курить если не на улице. Коту бы разъипа-ли все ипало за наивность. Но он прошел тенью сквозь пьяных подростков.
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толерантность


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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