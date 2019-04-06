Россия РПЛ 2018/19
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Сигурдссон показал Зе Луишу и Мельгарехо, как выигрывать дерби. Оценки за матч «Спартак» – ЦСКА (6)
Фанаты «Спартака» били и обирали своих. Всё из-за Глушакова
А после двух пропущенных мячей они полезли на тех, кто поддерживал ЦСКА на центральных секторах. О конфликтах на трибунах, перфомансе на весь стадион и празднике в красно-синих цветах – репортаж с «Открытия», где случилось главное дерби страны.
Всё началось с перфоманса размахом на весь стадион. Причём создалось ощущение, что болельщики ЦСКА решили поддержать хозяйскую композицию – удачно совпадали цвета. Дерби открывалось фанатским диптихом.
В прошлом сезоне Геркус жаловался, что болельщикам «Локомотива» не позволили организовать перфоманс на «Открытии». За это уже бывший гендир «железнодорожников» вводил ответные карательные меры – и оставлял «Спартак» в Черкизово без визуальной поддержки. С ЦСКА, очевидно, удалось договориться.
Ненависть чувствовалась ещё не так сильно. Нужно было время, чтобы «Спартак» пропустил два, а фанаты хозяев начали выяснять отношения между собой. В первом тайме у «красно-белых» было игровое преимущество и два железных момента – выскакивал один на один Мельгарехо и бил из неприличной позиции Зе Луиш. Оба умудрились зафейлиться.
Только один из главных трендов игры – недовольство игроков «Спартака» судьями и их саркастические кривляния – стартовал вместе с матчем. После игры Гулиев мимолётом пожаловался на судейство, но было видно, что полузащитник в бешенстве.
Главная жесть произошла ещё до перерыва. И она в очередной раз подтвердила, что «Открытие» - территория беспощадного безумия. Фанатская трибуна «красно-белых» свистела Глушакову всю игру. А ещё на грядке была масса флажков с перечёркнутой восьмёркой. Но при этом почему-то избили только одного болельщика, растянувшего шарф против Глушакова.
Втоптали парня настолько жестко, что его пришлось уносить на носилках
Мало того, что фанаты «Спартака» так жестко обошлись со своим же. Как сообщил друг избитого изданию «Чемпионат», болельщики «красно-белых» забрали его вещи:
- Ему нанесли травмы средней тяжести и сняли свитер «TommyHilfiger» и оригинальную бейсболку «MarcoPolo», которые были куплены не так давно за немаленькие деньги. Эти вещи ему не вернули.
На фоне этого ЦСКА просто радовал. В первую очередь тем, что на гостевой трибуне при вполне милой обстановке успел раздать автографы Магнуссон, пропускавший дерби из-за повреждения
Даже при равном счёте гости иногда перекрикивали поклонников «Спартака». А уже во втором тайме начали жечь и баннером предложили главным соперникам «забыть про своё чемпионство».
При этом счёт «армейцы» открыли в начале второго тайма, когда «спартаковцы» выкатили второй перфоманс. На нём был изображен популярный исполнитель Федук.
Фанаты «Спартака» изобразили его не за сомнительный хит «Розовое вино». Есть у Федука другая «песня», которая им наверняка сильнее по душе
ЦСКА ответил смачной оплеухой
Потом последовало добивание от того же Сигурдссона. «Красно-белые» начали выплёскивать свою ненависть на одиноких болельщиков ЦСКА, сидевших на центральных трибунах
Да и сами футболисты плохо переживали надвигающееся поражение
А спустя минут 20 началось то, что обожают фанаты ЦСКА – «Спартак» начал стыдливо покидать трибуны.
Ну а ЦСКА оставалось праздновать
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Чемпионат"
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Всё началось с перфоманса размахом на весь стадион. Причём создалось ощущение, что болельщики ЦСКА решили поддержать хозяйскую композицию – удачно совпадали цвета. Дерби открывалось фанатским диптихом.
В прошлом сезоне Геркус жаловался, что болельщикам «Локомотива» не позволили организовать перфоманс на «Открытии». За это уже бывший гендир «железнодорожников» вводил ответные карательные меры – и оставлял «Спартак» в Черкизово без визуальной поддержки. С ЦСКА, очевидно, удалось договориться.
Ненависть чувствовалась ещё не так сильно. Нужно было время, чтобы «Спартак» пропустил два, а фанаты хозяев начали выяснять отношения между собой. В первом тайме у «красно-белых» было игровое преимущество и два железных момента – выскакивал один на один Мельгарехо и бил из неприличной позиции Зе Луиш. Оба умудрились зафейлиться.
Только один из главных трендов игры – недовольство игроков «Спартака» судьями и их саркастические кривляния – стартовал вместе с матчем. После игры Гулиев мимолётом пожаловался на судейство, но было видно, что полузащитник в бешенстве.
Главная жесть произошла ещё до перерыва. И она в очередной раз подтвердила, что «Открытие» - территория беспощадного безумия. Фанатская трибуна «красно-белых» свистела Глушакову всю игру. А ещё на грядке была масса флажков с перечёркнутой восьмёркой. Но при этом почему-то избили только одного болельщика, растянувшего шарф против Глушакова.
Втоптали парня настолько жестко, что его пришлось уносить на носилках
#СпартакЦСКА Пострадавшего унесли на носилках pic.twitter.com/4PaQzs467Y— СЭ Спартак (@spartak_se) April 6, 2019
Мало того, что фанаты «Спартака» так жестко обошлись со своим же. Как сообщил друг избитого изданию «Чемпионат», болельщики «красно-белых» забрали его вещи:
- Ему нанесли травмы средней тяжести и сняли свитер «TommyHilfiger» и оригинальную бейсболку «MarcoPolo», которые были куплены не так давно за немаленькие деньги. Эти вещи ему не вернули.
На фоне этого ЦСКА просто радовал. В первую очередь тем, что на гостевой трибуне при вполне милой обстановке успел раздать автографы Магнуссон, пропускавший дерби из-за повреждения
Магнуссон на фанатке! В шапке Дживанши, раздаёт автографы pic.twitter.com/68NM1gayOi— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) April 6, 2019
Даже при равном счёте гости иногда перекрикивали поклонников «Спартака». А уже во втором тайме начали жечь и баннером предложили главным соперникам «забыть про своё чемпионство».
Гостевой сектор. ? pic.twitter.com/9YpMlf0pjI— Alina Matinian (@aamatinyan) April 6, 2019
При этом счёт «армейцы» открыли в начале второго тайма, когда «спартаковцы» выкатили второй перфоманс. На нём был изображен популярный исполнитель Федук.
Фанаты «Спартака» изобразили его не за сомнительный хит «Розовое вино». Есть у Федука другая «песня», которая им наверняка сильнее по душе
ЦСКА ответил смачной оплеухой
Потом последовало добивание от того же Сигурдссона. «Красно-белые» начали выплёскивать свою ненависть на одиноких болельщиков ЦСКА, сидевших на центральных трибунах
После дубля Сигурдссона на центре начали прессовать КС pic.twitter.com/K996g2uAz5— Alina Matinian (@aamatinyan) April 6, 2019
Да и сами футболисты плохо переживали надвигающееся поражение
Зе обезумел (смотреть до конца) #СпартакЦСКА pic.twitter.com/i9DvmVWg34— Ваня Карпов (@OnooQ) April 6, 2019
А спустя минут 20 началось то, что обожают фанаты ЦСКА – «Спартак» начал стыдливо покидать трибуны.
Ну а ЦСКА оставалось праздновать
Принесла вам лучшее видео pic.twitter.com/X49NSp1C3J— капитан (@captain_vant) April 6, 2019
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Чемпионат"
Арнор Сигурдссон: в первом тайме мы не играли на своем уровне (видео)
Иван Обляков: возможно, это первый матч в сезоне, когда ЦСКА повезло (видео)
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