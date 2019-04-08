Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным

Россия РПЛ 2018/19
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23:17
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (1)
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (1)
23:02
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал
22:03
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (4)
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (4)
20:42
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
20:22
Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках" (4)
Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках" (4)
19:48
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (4)
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (4)
19:30
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (7)
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (7)
15:37
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (20)
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (20)
14:49
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (21)
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (21)
14:06
"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне (1)
"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне (1)
12:31
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
12:08
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
12:02
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (3)
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (3)
11:23
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (49)
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (49)
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что клуб продлит контракт с Александром Кокориным.
– Я уже обозначал позицию. У меня не укладывается в голове: тот проступок, который они совершили, несоизмерим наказанию. Это очень большой перебор.
Не знаю, можно ли после такого вернуться. Ребята очень опасны для общества, если их выпустят на свободу, наверное, будет очень опасно.
– Можно ли вернуться после такого?
– Думаю, можно. Насколько быстро и как, пока неизвестно. Сколько понадобится восстановиться после травмы, плюс еще психологическая травма.
Кокорин много занимается благотворительностью, никакой опасности он для общества не несет. Сейчас у него заканчивается контракт. Решать руководству, но я бы хотел, чтобы он остался в "Зените", – сказал Семак в эфире передачи "8-16".
– Я уже обозначал позицию. У меня не укладывается в голове: тот проступок, который они совершили, несоизмерим наказанию. Это очень большой перебор.
Не знаю, можно ли после такого вернуться. Ребята очень опасны для общества, если их выпустят на свободу, наверное, будет очень опасно.
– Можно ли вернуться после такого?
– Думаю, можно. Насколько быстро и как, пока неизвестно. Сколько понадобится восстановиться после травмы, плюс еще психологическая травма.
Кокорин много занимается благотворительностью, никакой опасности он для общества не несет. Сейчас у него заканчивается контракт. Решать руководству, но я бы хотел, чтобы он остался в "Зените", – сказал Семак в эфире передачи "8-16".
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