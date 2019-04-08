Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что клуб продлит контракт с Александром Кокориным.– Я уже обозначал позицию. У меня не укладывается в голове: тот проступок, который они совершили, несоизмерим наказанию. Это очень большой перебор.Не знаю, можно ли после такого вернуться. Ребята очень опасны для общества, если их выпустят на свободу, наверное, будет очень опасно.– Думаю, можно. Насколько быстро и как, пока неизвестно. Сколько понадобится восстановиться после травмы, плюс еще психологическая травма.Кокорин много занимается благотворительностью, никакой опасности он для общества не несет. Сейчас у него заканчивается контракт. Решать руководству, но я бы хотел, чтобы он остался в "Зените", – сказал Семак в эфире передачи "8-16".