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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что клуб продлит контракт с Александром Кокориным.

– Я уже обозначал позицию. У меня не укладывается в голове: тот проступок, который они совершили, несоизмерим наказанию. Это очень большой перебор.

Не знаю, можно ли после такого вернуться. Ребята очень опасны для общества, если их выпустят на свободу, наверное, будет очень опасно.

– Можно ли вернуться после такого?

– Думаю, можно. Насколько быстро и как, пока неизвестно. Сколько понадобится восстановиться после травмы, плюс еще психологическая травма.

Кокорин много занимается благотворительностью, никакой опасности он для общества не несет. Сейчас у него заканчивается контракт. Решать руководству, но я бы хотел, чтобы он остался в "Зените", – сказал Семак в эфире передачи "8-16".
Теги: Семак Зенит Кокорин
Сегодня, 22:16
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#2  yuri  спб (Сегодня, 23:20)
  • +1
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Цитата: Хитрый Лис
хотя бы для того чтобы насолить любителям целовать чиновничью жопу



Здорово-жму руку. Чиновничьи лизоблюды, они должны сдохнуть , хотя бы на некоторое время.Кот отлично понимал что эволюция слишком медленный процесс. Обезьяна внешне имеет те же черты, что у чела, но внутренний мир лизоблюдов и поедателей собственного говна вызывал порой ужас. Вот о чем речь. сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:41)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
поддерживаю
хотя бы для того чтобы насолить любителям целовать чиновничью жопу
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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