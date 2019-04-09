Россия РПЛ 2018/19
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Виновники поражения в дерби. Сборная неудачников 22-го тура
Дважды не забивший Зе Луиш и паникующий Селихов, лузеры из Петербурга, которые помешали своей команде снять все вопросы о чемпионстве, и другие. Символический состав из футболистов, разочаровавших нас за выходные.
Александр Селихов, «Спартак»
Останься вратарь «красно-белых» в раме, когда шёл заброс от Акинфеева в штрафную, и мяч от Жиго пришёл к нему в руки. Выйди он чуть пораньше с предупреждающим криком, сыграй первым – и момент бы на этом закончился. Селихов не был уверен, из-за чего сделал результативную глупость – и по мячу не попал, и потерял позицию.
Можно спросить и за второй гол, но там вопросов меньше – всё-таки был рикошет от защитника. Да, Селихов спас потом, когда ЦСКА мог забивать третий, но спасение после ошибки выглядит не очень убедительным – игра уже перевернулась.
Игорь Смольников, «Зенит»
Настолько не попал в матч против «Локомотива», что Семак снял его ещё в перерыве. Правый защитник не преуспел нигде: вроде как и впереди больше мешался партнёрам, но при этом и не успевал возвращаться в оборону. Наверное, обидно, когда намного лучше тебя партнёр совсем пенсионерского возраста.
Али Гаджибеков, «Енисей»
Красноярск в этом туре в лучших традициях футбола Аленичева упустил преимущество 2:0 и в очередной раз проиграл. Естественно, такое не могло произойти без «помощи» защитников.
От Гаджибекова отскочил мяч на ногу Димитрова, который забил первый мяч «Урала», а затем он же проиграл Погребняку в борьбе, из-за чего пошла вторая голевая атака соперника. Два привезённых гола – солидный показатель.
Самюэль Жиго, «Спартак»
Возвращения этого защитника «красно-белые» ждали давно – очень уж мощно он начал в «Спартаке» на старте сезона. Но лучше бы в дерби его Кононов не выпускал. При первом пропущенном он неуверенно сыграл головой. Да, ему активно мешал Селихов, но в любом случае не стоило переправлять мяч в створ. В моменте со вторым голом Жиго решил отомстить партнёру и пустил мяч между ног, дезориентировав своего вратаря.
А ещё Жиго упорно не хотел подниматься с газона, пока ЦСКА забивал первый, из чего сделали полноценный мем.
Валерий Кичин, «Енисей»
Два из трёх мячей случились после того, как атаки «Урала» прокатывались по правому флангу. Понятное дело, что сопротивляться Димитрову – одному из лучших правых бровочников чемпионата – довольно непросто, но хоть какая-то мера сопротивления должна была быть.
Виталий Денисов, «Крылья Советов»
Самара играла с «Краснодаром» не без моментов, так ещё и в большинстве - по ходу матча удалился крайний защитник Петров. Но свои эпизоды «Крылья» не реализовали, а в конце встречи Денисов завалил Спайича в своей штрафной и заработал 11-метровый в свои ворота. Для такой небезнадёжной игры – отвратительный результат.
Антон Миранчук, «Локомотив»
После череды мощных игр за последнее время встреча против «Зенита» получилась для Антона совсем вялой. Полузащитник был ограничен и зажат, никак не мог преодолеть плотность соперников, которые явно играли с ним особенно внимательно. В итоге в решающей игре, когда «Локомотив» мог сделать заявку на защиту титула, главная звезда весеннего «Локо» просто растворилась.
Кирилл Панченко, «Динамо»
Москвичи в игре против «Анжи» устанавливали рекорды по ударам в створ, но не могли пробить гениального Дюпина. Особым нежеланием реализовывать моменты отличился Панченко, который несколько раз подряд упорно сандалил прямо во вратаря из роскошных позиций. Если «Динамо» вылетит в ФНЛ, такой Панченко явно своего достижения – вызова в сборную из лучшей лиги мира – повторить не сумеет.
Дриусси, «Зенит»
Аргентинец игру против «Локомотива» провалил. Сначала просто не показывал своих сильных сторон, растворялся где-то на половине поля соперника и там пытался искать свои моменты, но только допускал ошибки. А потом пошёл дальше – срезал мяч в собственные ворота, когда Игнатьев пытался простреливать в штрафную.
Зе Луиш, «Спартак»
Два главных момента «красно-белых» должен был использовать именно Зе Луиш. Но форвард, который славится своей атлетичностью и слабой реализацией, оба раза возможности команды запарывал. Если неудача во втором тайме, когда нападающий выходил один на один с Акинфеевым, не выглядит совсем беспощадной, то непопадание по мячу перед пустыми воротами – куда более жёсткий залёт.
Деспотович, «Оренбург»
После того, как «Ахмат» перевернул игру и начал пришибать соперника одним голом за другим, команда Федотова имела несколько возможностей для того, чтобы вернуться в игру, но Деспотович не использовал два таких момента внутри штрафной грозненцев, что после этого странно было мечтать о камбэке.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Чемпионат", РИА Новости/Алексей Филиппов
Александр Селихов, «Спартак»
Останься вратарь «красно-белых» в раме, когда шёл заброс от Акинфеева в штрафную, и мяч от Жиго пришёл к нему в руки. Выйди он чуть пораньше с предупреждающим криком, сыграй первым – и момент бы на этом закончился. Селихов не был уверен, из-за чего сделал результативную глупость – и по мячу не попал, и потерял позицию.
Можно спросить и за второй гол, но там вопросов меньше – всё-таки был рикошет от защитника. Да, Селихов спас потом, когда ЦСКА мог забивать третий, но спасение после ошибки выглядит не очень убедительным – игра уже перевернулась.
Игорь Смольников, «Зенит»
Настолько не попал в матч против «Локомотива», что Семак снял его ещё в перерыве. Правый защитник не преуспел нигде: вроде как и впереди больше мешался партнёрам, но при этом и не успевал возвращаться в оборону. Наверное, обидно, когда намного лучше тебя партнёр совсем пенсионерского возраста.
Али Гаджибеков, «Енисей»
Красноярск в этом туре в лучших традициях футбола Аленичева упустил преимущество 2:0 и в очередной раз проиграл. Естественно, такое не могло произойти без «помощи» защитников.
От Гаджибекова отскочил мяч на ногу Димитрова, который забил первый мяч «Урала», а затем он же проиграл Погребняку в борьбе, из-за чего пошла вторая голевая атака соперника. Два привезённых гола – солидный показатель.
Самюэль Жиго, «Спартак»
Возвращения этого защитника «красно-белые» ждали давно – очень уж мощно он начал в «Спартаке» на старте сезона. Но лучше бы в дерби его Кононов не выпускал. При первом пропущенном он неуверенно сыграл головой. Да, ему активно мешал Селихов, но в любом случае не стоило переправлять мяч в створ. В моменте со вторым голом Жиго решил отомстить партнёру и пустил мяч между ног, дезориентировав своего вратаря.
А ещё Жиго упорно не хотел подниматься с газона, пока ЦСКА забивал первый, из чего сделали полноценный мем.
Лучшее за день pic.twitter.com/cvBkQI9j1W— Дмитрий Егоров (@edim_sport) April 7, 2019
Валерий Кичин, «Енисей»
Два из трёх мячей случились после того, как атаки «Урала» прокатывались по правому флангу. Понятное дело, что сопротивляться Димитрову – одному из лучших правых бровочников чемпионата – довольно непросто, но хоть какая-то мера сопротивления должна была быть.
Виталий Денисов, «Крылья Советов»
Самара играла с «Краснодаром» не без моментов, так ещё и в большинстве - по ходу матча удалился крайний защитник Петров. Но свои эпизоды «Крылья» не реализовали, а в конце встречи Денисов завалил Спайича в своей штрафной и заработал 11-метровый в свои ворота. Для такой небезнадёжной игры – отвратительный результат.
Антон Миранчук, «Локомотив»
После череды мощных игр за последнее время встреча против «Зенита» получилась для Антона совсем вялой. Полузащитник был ограничен и зажат, никак не мог преодолеть плотность соперников, которые явно играли с ним особенно внимательно. В итоге в решающей игре, когда «Локомотив» мог сделать заявку на защиту титула, главная звезда весеннего «Локо» просто растворилась.
Кирилл Панченко, «Динамо»
Москвичи в игре против «Анжи» устанавливали рекорды по ударам в створ, но не могли пробить гениального Дюпина. Особым нежеланием реализовывать моменты отличился Панченко, который несколько раз подряд упорно сандалил прямо во вратаря из роскошных позиций. Если «Динамо» вылетит в ФНЛ, такой Панченко явно своего достижения – вызова в сборную из лучшей лиги мира – повторить не сумеет.
Дриусси, «Зенит»
Аргентинец игру против «Локомотива» провалил. Сначала просто не показывал своих сильных сторон, растворялся где-то на половине поля соперника и там пытался искать свои моменты, но только допускал ошибки. А потом пошёл дальше – срезал мяч в собственные ворота, когда Игнатьев пытался простреливать в штрафную.
Зе Луиш, «Спартак»
Два главных момента «красно-белых» должен был использовать именно Зе Луиш. Но форвард, который славится своей атлетичностью и слабой реализацией, оба раза возможности команды запарывал. Если неудача во втором тайме, когда нападающий выходил один на один с Акинфеевым, не выглядит совсем беспощадной, то непопадание по мячу перед пустыми воротами – куда более жёсткий залёт.
Зе Луиш сегодня pic.twitter.com/kmYqpbmgJI— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) April 6, 2019
Деспотович, «Оренбург»
После того, как «Ахмат» перевернул игру и начал пришибать соперника одним голом за другим, команда Федотова имела несколько возможностей для того, чтобы вернуться в игру, но Деспотович не использовал два таких момента внутри штрафной грозненцев, что после этого странно было мечтать о камбэке.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Чемпионат", РИА Новости/Алексей Филиппов
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