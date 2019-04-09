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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Александр Егоров: Иванов получил "неуд" за матч "Локомотив" - "Зенит"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство Сергея Иванова в матче "Локомотив" - "Зенит" (1:1).

"Фол Чорлуки? Задам вопрос Семаку, он скажет, что это чистая красная карточка. Спрошу у Семина, он ответит — ну какая это красная? По правилам ФИФА — это красная карточка. Но никто в такой ситуации ее не даст, арбитр поступил правильно.

Что касается ситуации с неназначенным пенальти — если бы передача на игрока "Зенита" прошла, мог быть гол, согласен. Но за секунду оценить эту ситуацию реально тяжело. Я тоже не видел руку, хотя был на стадионе. Неприятно было слышать нелицеприятные слова руководства "Локомотива" о судействе, это их не красит. Если есть вопросы — присылайте факс в РФПЛ. Не надо так высказываться на эмоциях. Это не красит наш футбол. Слуцкий тоже плохо высказался. Посмотрим, во что это выльется в Европе.

У Сергея Иванова за матч "Локо" — "Зенит" неудовлетворительная оценка. Но он классно прошел матч! Команды его понимали. Поверьте мне, я 110 игр провел. Это был очень сложный момент", — передает слова Егорова Sport24.
Теги: Егоров Локомотив Зенит
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