Россия РПЛ 2018/19
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Александр Егоров: Иванов получил "неуд" за матч "Локомотив" - "Зенит"
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство Сергея Иванова в матче "Локомотив" - "Зенит" (1:1).
"Фол Чорлуки? Задам вопрос Семаку, он скажет, что это чистая красная карточка. Спрошу у Семина, он ответит — ну какая это красная? По правилам ФИФА — это красная карточка. Но никто в такой ситуации ее не даст, арбитр поступил правильно.
Что касается ситуации с неназначенным пенальти — если бы передача на игрока "Зенита" прошла, мог быть гол, согласен. Но за секунду оценить эту ситуацию реально тяжело. Я тоже не видел руку, хотя был на стадионе. Неприятно было слышать нелицеприятные слова руководства "Локомотива" о судействе, это их не красит. Если есть вопросы — присылайте факс в РФПЛ. Не надо так высказываться на эмоциях. Это не красит наш футбол. Слуцкий тоже плохо высказался. Посмотрим, во что это выльется в Европе.
У Сергея Иванова за матч "Локо" — "Зенит" неудовлетворительная оценка. Но он классно прошел матч! Команды его понимали. Поверьте мне, я 110 игр провел. Это был очень сложный момент", — передает слова Егорова Sport24.
"Фол Чорлуки? Задам вопрос Семаку, он скажет, что это чистая красная карточка. Спрошу у Семина, он ответит — ну какая это красная? По правилам ФИФА — это красная карточка. Но никто в такой ситуации ее не даст, арбитр поступил правильно.
Что касается ситуации с неназначенным пенальти — если бы передача на игрока "Зенита" прошла, мог быть гол, согласен. Но за секунду оценить эту ситуацию реально тяжело. Я тоже не видел руку, хотя был на стадионе. Неприятно было слышать нелицеприятные слова руководства "Локомотива" о судействе, это их не красит. Если есть вопросы — присылайте факс в РФПЛ. Не надо так высказываться на эмоциях. Это не красит наш футбол. Слуцкий тоже плохо высказался. Посмотрим, во что это выльется в Европе.
У Сергея Иванова за матч "Локо" — "Зенит" неудовлетворительная оценка. Но он классно прошел матч! Команды его понимали. Поверьте мне, я 110 игр провел. Это был очень сложный момент", — передает слова Егорова Sport24.
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