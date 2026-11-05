"Я ему советую этого не делать": Российский тренер высказался о будущем Дзюбы

Бывший главный тренер "Акрона" Заур Тедеев посоветовал Артёму Дзюбе завершить профессиональную карьеру.

Фото: ФК "Акрон"

- Стоит ли ему ещё играть? Я ему советую этого не делать. Я разговаривал еще до этого с ним. Зимой мы были в Новогорске. Я ему сказал: "Артем, работать с тобой очень тяжело. В какой-то определенный момент с каждым годом тебе будет сложнее находиться в условиях команды, где всю лямку надо тащить только на себе". Поэтому, мое сугубо личное мнение, ты должен красиво завершить карьеру", - сказал Тедеев в эфире "Матч Премьер".