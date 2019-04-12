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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Аяз Гулиев: прошу прощения у родного клуба. Мне сейчас очень стыдно

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев принес извинения болельщикам красно-белых.

Ранее сообщалось, что Гулиев сломал нос человеку в ходе дорожного конфликта.

"Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно... Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!" – приводит слова Гулиева пресс-служба "Спартака".
Теги: Гулиев Спартак
Сегодня, 10:27
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(2)
#10  stepanmlc   (Сегодня, 10:49)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Баран!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#9  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 10:49)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неужели один на один... А не аулом на одного, как всегда...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#8  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:49)
  • +2
  •  (2)
online

Тут надо напирать на то что нос сломали гражданину США - представителю нашего глобального соперника. Как то все это приравнять к войне. Может еще медальку потом Пу под бороду навесит
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#7  pisto   (Сегодня, 10:47)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nedva
Я больше не буду... Сказал игрок, который более 200 раз нарушал ПДД. anguished

верно подмечено
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#6  nedva  Russia (Сегодня, 10:44)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я больше не буду... Сказал игрок, который более 200 раз нарушал ПДД. anguished
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#5  chubook   (Сегодня, 10:42)
  • +2
  •  (2)
online

Пиз..бол !!! ты меня называла (С)
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
#4  alx64   (Сегодня, 10:40)
  • 0
  •  (4)
online

черножопый пидор!!!!!!!!!!!а в спартаке все такие????????
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#3  biv   (Сегодня, 10:39)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Правоверный лицемер.
Регистрация: 26.03.2019 [жалоба]
#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 10:38)
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  •  (6)
online

Еще про нравственные нормы мусульманина хрюкни, чурка охреневшая.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 10:33)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
ты урод, сейчас вежливый такой, потому что засветился на камере.
С гор на гелике спустился и все теперь, хозяин жизни? angry
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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