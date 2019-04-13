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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Арнор Сигурдссон: московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что с каждым днем все больше влюбляется в Москву.

"Мне хорошо в столице. Нравится московский стиль жизни, я привыкаю к нему, он мне подходит. Хорошо, когда есть, куда пойти. Да и просто нравится масштаб города. Пробки - да, иногда они ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе. С каждым днем я люблю Москву все больше", - цитирует Сигурдссона пресс-служба клуба.
Теги: Сигурдссон ЦСКА
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