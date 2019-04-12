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Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Огромный лев на спине на спине игрока "Зенита" (фото)

Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони в своем инстаграме опубликовал новую фотографию.

На ней аргентинец продемонстрировал свою татуировку - синего льва на всю спину.

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A post shared by Emi Rigoni (@emirigoniok) on

Теги: Зенит Ригони
Сегодня, 09:55
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3
(2)
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 10:34)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Через пол-года уедет в другой клуб и ради чего нужно было делать такое тату. Ради одной фотки в Инстаграм?


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  dreamcatcher   (Сегодня, 10:10)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: ljubljana
теперь даже заголовок не можете написать

Заголовки - это здешняя особенность. Родимое пятно, можно сказать.))
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 10:03)
  • +1
  •  (1)
online

футбольнее только новости о чурке и о кокошах
лев на спине на спине

вы себе не изменяете.то Лион отстает на 56 очков.теперь даже заголовок не можете написать
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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