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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Дмитрий Аленичев: в "Уфе" уже видна рука Евсеева

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев подчеркнул, что его команда надеется прервать удачную дебютную серию Вадима Евсеева во главе "Уфы".

"Мы видим, как в последнее время "Уфа" прибавила. Команда набрала четыре очка, обыграла в тяжелом матче "Ростов", вырвала ничью с ЦСКА. Рука Евсеева уже видна. Мы постараемся испортить эту наметившуюся традицию "Уфы", – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Аленичев.
Теги: УФА Аленичев Евсеев Енисей
Сегодня, 11:38
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