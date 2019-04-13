Адель Эрнандес в стартовом составе ЦСКА на матч с "Оренбургом"

Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Теги: Эрнандес ЦСКА Оренбург
Сегодня, 12:47
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3
(1)
#3  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 12:56)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лукоморье,
В 14 00
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#2  Лукоморье  Россия (Сегодня, 12:51)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Матч то во сколько начнется? Вроде перенесли


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
#1  Zoldaten   (Сегодня, 12:49)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
АБЕЛЬ smile новостники - клоуны здесь
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
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