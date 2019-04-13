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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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ЦСКА на домашнем стадионе при Гончаренко проигрывает в три раза чаще

Уступив в Москве "Оренбургу" (2:3) в рамках 23-го тура РПЛ, ЦСКА потерпел 12-е поражение под руководством Виктора Гончаренко в чемпионате.

Любопытно, что девять неудач пришлись на матчи на домашней арене армейского клуба. При этом за пределами столицы армейцы уступали только "Арсеналу" – в Туле и Грозном.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Оренбург ЦСКА
Сегодня, 22:20
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#3  Сибирячок   (Сегодня, 22:56)
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Болеет за:
«Спартак»
Присутствие толстого Сашко на трибуне приносит ослам только огорчения. Он здесь накуражится, потом негатив несёт на Кредит-Арену..

писи: Мог бы себе в знак солидарности тоже палец отчекрыжить. Глядишь, в Клаву тыкать нечем будет.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 22:52)
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online

сметана joyЛяксей по фамилии Жирный. сборник-биатлонист - сейчас рыдает... И кушает - сметану


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 22:46)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
команда пока нестабильна, потому что молода. да и, например, тот же дивеев только-только сыгрывается с основой.
потенциал, как мне кажется, у команды приличный, нужно запастись терпением
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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