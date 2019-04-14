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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Никола Влашич: не было красной! Это все видели, весь стадион

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итог матча РПЛ с "Оренбургом" (2:3).

"Немного болит лодыжка, но, думаю, успею восстановиться к следующей игре. Красная карточка стала для нас тяжелым испытанием, Марио для нас очень важный игрок, мы играем на него.

Было тяжело вернуться, но мы сравняли счет, было 2:2. Третий гол… Таких больше не забить. Матч закончился для них хорошо. Не думаю, что говорить про судью нужно. Иногда судят хорошо, иногда плохо. Сегодня было плохо. Ждем следующего матча.

Не было красной! Это все видели, весь стадион. Но судья решил так", - цитирует Влашича Sport24.ru.
Теги: Влашич ЦСКА Оренбург
Сегодня, 09:31
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