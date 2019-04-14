Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Семак: порадовали болельщиков большим количеством забитых мячей
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Анжи" (5:0) в матче 23-го тура РПЛ. Встреча состоялась 14 апреля в Санкт-Петербурге.
"Активно начали. Хотели быстро забить. И нам удалось. Возможно, не были активными на протяжении всего матча. Но играли до финального свистка. Сыграли неплохо, заслуженно победили, порадовали болельщиков большим количеством забитых мячей.
У Ригони и Ракицкого были проблемы со здоровьем. Ракицкий восстановился быстрее, поэтому он вышел в основе. Почему штрафной бил Ригони, а не Ракицкий? Они оба могут исполнить штрафной в зависимости от ситуации.
Дриусси у нас был уже штатным исполнителем угловых. Мы знаем, что у него хорошие передачи.
У нас появилась возможность дать сыграть Мусаеву, чем мы воспользовались. Нужно было дать время Нобоа. Но это сложно сделать, потому что никто не выпадал. Планировали выпустить его пораньше, чтобы он скорее набрал тонус. Не выпустил Заболотного? Я посчитал, что сегодня лучше дать игровое время молодому игроку.
Когда быстро забили два мяча, сложно продолжать весь матч на таких же эмоциях. Были моменты, когда мы сбавляли. Когда у наших ворот все спокойно, это расхолаживает. Но даже в этот период мы создали большое количество моментов. Надо было забивать. И с игры, и со стандартов. Но в целом забили достаточно", - цитирует Семака Sport24.
"Активно начали. Хотели быстро забить. И нам удалось. Возможно, не были активными на протяжении всего матча. Но играли до финального свистка. Сыграли неплохо, заслуженно победили, порадовали болельщиков большим количеством забитых мячей.
У Ригони и Ракицкого были проблемы со здоровьем. Ракицкий восстановился быстрее, поэтому он вышел в основе. Почему штрафной бил Ригони, а не Ракицкий? Они оба могут исполнить штрафной в зависимости от ситуации.
Дриусси у нас был уже штатным исполнителем угловых. Мы знаем, что у него хорошие передачи.
У нас появилась возможность дать сыграть Мусаеву, чем мы воспользовались. Нужно было дать время Нобоа. Но это сложно сделать, потому что никто не выпадал. Планировали выпустить его пораньше, чтобы он скорее набрал тонус. Не выпустил Заболотного? Я посчитал, что сегодня лучше дать игровое время молодому игроку.
Когда быстро забили два мяча, сложно продолжать весь матч на таких же эмоциях. Были моменты, когда мы сбавляли. Когда у наших ворот все спокойно, это расхолаживает. Но даже в этот период мы создали большое количество моментов. Надо было забивать. И с игры, и со стандартов. Но в целом забили достаточно", - цитирует Семака Sport24.
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