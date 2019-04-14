Ерёменко не обманул ожиданий. Оценки за матч «Ростов» – «Спартак»

Кто-то из пары выставленных из «Спартака» игроков обязательно должен был кое-что показать Кононову и руководству. Получилось только у Ерёменко, но «Ростову» для победы хватило и этого. Однако Rusfootball.info не останавливается и выставляет оценки всем, кто выходил на поле в главном матче тура.

Фото здесь и далее: Группа ФК «Ростов» ВК