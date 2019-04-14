Россия РПЛ 2018/19
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Ерёменко не обманул ожиданий. Оценки за матч «Ростов» – «Спартак»
Кто-то из пары выставленных из «Спартака» игроков обязательно должен был кое-что показать Кононову и руководству. Получилось только у Ерёменко, но «Ростову» для победы хватило и этого. Однако Rusfootball.info не останавливается и выставляет оценки всем, кто выходил на поле в главном матче тура.
Фото здесь и далее: Группа ФК «Ростов» ВК
«Ростов»
Песьяков – 3.0. Естественно, пропустил единственный опасный удар в створ, но не привёз и грамотно сыграл на последней минуте, вовремя выйдя навстречу Зобнину.
Паршивлюк – 3.0, Чернов – 3.5. Сергей чуть было не привёз в начале игры, вынудив Максименко резко выбегать из ворот для спасения ситуации. Закончил – промахом по воротам родной команды в голевой ситуации. Евгений на противоположном фланге здорово заполнял зоны, был активен. Зарабатывал стандарты, напрягал, создал момент для того же Паршивлюка. И классно подал угловой, завершившийся голом Гацкана.
Гацкан – 3.5, Сигурдссон – 3.0, Логашов – 3.0. Оборона «Ростова» провела не лучший матч и допустила достаточно ошибок: Гацкан не очень расчётливо выдернулся на Мельгарехо в голевой атаке, Сигурдссон на ровном месте отдал мяч Зе Луишу и зачем-то посторонился от угрожавшего воротам Мелкадзе, Логашов за каким-то чёртом побежал из своей зоны в концовке, любезно освободив её для Зобнина.
Ерёменко – 4.0, Норманн – 4.0, Глебов – 3.0. «Хорошисты» отдали великолепные голевые передачи, хотя запомнились и другими крутыми пасами. Переводы Романа внешней стороной стопы – отдельный вид футбольного искусства. Молодой Глебов достойно выдержал матч такого накала, хоть и был заменён во избежание удаления.
Попов – 3.0, Ионов – 2.5. Если Роман всё-таки доказал, то Ивелин – нет. Старался, бегал, прессинговал, но к голу не приблизился. Ионов нанёс один из трёх ростовских ударов в створ, но мог бы использовать свободное пространство лучше.
Шомуродов – 4.0, Зуев – 3.0, Сигурдарсон – 3.0. Элдор своим голом и забегами произвёл такое впечатление, что четвёрка покажется недостаточной, но всё-таки контратаку имени его любимого запарывать не стоило. Зуев должен был уберечь своим появлением Глебова – и ничего не испортил. Сигурдарсон своими габаритами тоже помог «Ростову» придвинуть игру к чужим воротам.
«Спартак»
Максименко – 2.5. Пропустил всё, что летело, кроме того удара Ионова с острого гола. Не виноват, но и плюсиков не заработал, поскольку не имел таких шансов.
Рассказов – 3.0, Айртон – 3.0. Николай активно начал встречу, но его удары оставляли желать, чтобы на его место оказался кто-то другой. Испытывал большие проблемы из-за постоянных рывков Чернова. Айртон упустил Паршивлюка перед голевым моментом, а вот оппонента напряг не так сильно.
Боккетти – 3.0, Жиго – 2.5. Сальваторе не понимал своего вратаря и дважды играл мяч, который стоило пропустить. Но фатальными стали ошибки Жиго. По крайней мере, одна: Самюэль вчистую проиграл позицию Гацкану. По второму голу претензии предъявлять сложнее, всё-таки Шомуродов набегал с линии штрафной и изначально был не его игроком. Правда, и ничьим другим. Очевидно, пока Жиго совсем не тот.
Зобнин – 3.5, Глушаков – 2.5. Роман мог и должен был забивать дважды, но гол Зобнина ногой – уже чудо. Глушаков чудес миру не явил: упустил Норманна на угловом, а во второй половине второго тайма уже явно требовал выхода ММАшника Гулиева – например, на Шомуродове Денис не успел даже сфолить, насколько быстро от него удрал соперник. Про то, откуда взялся второй результативный угловой и кто не смог подальше вынести мяч, все тоже помнят.
Фото: ФК «Спартак»
Мельгарехо – 3.5, Мелкадзе – 3.0. Вот как оценивать игру футболиста, который шикарно открывался, сделал гол своей команды шикарным проходом, но снова не использовал три шанса забить? По крайней мере, в действиях Лоренцо был хоть что-то позитивное. Мелкадзе мог стать героем, если бы Зобнин забил в концовке, но в итоге больше запомнился затяжкой времени вместо удара из штрафной и падением вместо удара головой в концовке.
Зе Луиш – 2.5, Адриано – 2.5. Зе сделал пару скидочек и снова отправился лечить свой пах – нефутбольные физические нагрузки у кабо-вердинца, видимо, по-прежнему на приличном уровне и дают о себе знать. Адриано сделал скидку на удар ножницами Мельгарехо, помог команде забить умным движением вправо, но всё это как-то совсем мелко для вроде бы звёздного форварда по меркам РПЛ.
Ханни – 2.0, Ломовицкий – 2.5, Фернандо – 3.5. Если бы на пару минут отошли и не заметили замены Зе Луиша, то потом могли бы подумать, что «Спартак» играет в меньшинстве – Зе ушёл, но Ханни на поле не было видно вообще. Ломовицкий разительно не отличался, однако и времени имел гораздо меньше. Фернандо же придал игре «Спартака» конструктива и стал главным вдохновителем атаки, в которой Зобнин должен был приносить «Спартаку» ничью.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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