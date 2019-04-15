Роман Зобнин в игре с "Ростовом" забил первый гол за два года

Роман Зобнин накануне забил гол в гостевом матче против "Ростова" (1:2).В последний раз хавбек "Спартака" отличался 3 апреля 2017 года в домашней встрече с "Оренбургом" (3:2), где оформил дубль.