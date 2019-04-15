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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Роман Зобнин в игре с "Ростовом" забил первый гол за два года

Роман Зобнин накануне забил гол в гостевом матче против "Ростова" (1:2).

В последний раз хавбек "Спартака" отличался 3 апреля 2017 года в домашней встрече с "Оренбургом" (3:2), где оформил дубль.

"СЭ"
Теги: Зобнин Ростов Спартак
Сегодня, 09:38
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#2  МАРТ  тюмень (Сегодня, 10:02)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
..типа как Дзюба?...в Зенит?... smirk smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#1  zenit47  СПБ (Сегодня, 09:49)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Беги Рома,спасай себя.
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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