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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Станислав Черчесов: я за лимит в заявке на сезон

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, каким должен быть лимит на легионеров в РПЛ.

"Прямых консультаций со мной нет, и мне не хотелось бы в это вступать. Есть конфликт интересов. Работая в клубе, я свое мнение сказал, и оно не поменялось. Я за заявку. Неважно, "10+15", "8+17" и так далее», – сказал Черчесов.

Матч Премьер
Теги: Черчесов
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#1  Critique   (Сегодня, 13:19)
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Думаю, что это хоть как то повысит конкуренцию (==мотивацию) игроков с паспортами. Я за 10+15
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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