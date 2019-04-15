Станислав Черчесов: я за лимит в заявке на сезон

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, каким должен быть лимит на легионеров в РПЛ."Прямых консультаций со мной нет, и мне не хотелось бы в это вступать. Есть конфликт интересов. Работая в клубе, я свое мнение сказал, и оно не поменялось. Я за заявку. Неважно, "10+15", "8+17" и так далее», – сказал Черчесов.