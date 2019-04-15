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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Болельщик "Спартака", бежавший за стюардами в проход, задержан

Ведущий специалист отдела по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Антон Захаров рассказал о потасовке между болельщиками "Спартака". Один из фанатов побежал за стюардами и был задержан.

"Мы видели видео столкновения болельщиков "Спартака" в подтрибунном помещении. От полиции мы получили информацию, что потасовка началась на бытовой почве между болельщиками "Спартака". Попытались вмешаться стюарды, но получили отпор от болельщиков и обратились к полиции. Тот болельщик, который бежал за стюардами в проход, задержан. Сейчас проходит разбор", - цитирует Захарова SPORT24.RU.
Теги: Спартак
Сегодня, 16:45
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#1  Босх  Россия (Сегодня, 16:56)
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Болеет за:
«Ростов»
А чего стюарды так торопились вмешиваться?
Их плохо инструктируют?
Тут как в хоккее...
А стюарды стали в "группу захвата" играться что ле?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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