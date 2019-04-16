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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Евгений Ловчев: я бы уже научил оборону "Спартака" нормально играть!

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев раскритиковал игру защитников московского "Спартака".

"Спартак" по-прежнему безобразен в защите. Передача с фланга, угловой или другой стандарт — пол-гола. По игрокам защитники по-прежнему не играют. Из-под Жиго постоянно забивают. Но он столько пропустил. Уверен, будет прибавлять.

Вообще "Ростов" — красавцы. Не сдались, второй мяч забили. При этом опять из рук вон плохо сыграла защита "Спартака". Я бы уже научил оборону играть нормально!" — написал Ловчев в телеграме.

Газета.ru
Теги: Спартак Ростов Ловчев
Сегодня, 10:41
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(4)
#3  Dreyk   (Сегодня, 11:35)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так иди в академию и учи молодых мальчишек правильно играть в защите, а так это просто воздух гонять. И вообще ветераны вместо того что бы на сайтах сидеть идите и учите молодежь и не только Спартака.
Регистрация: 10.09.2016 [жалоба]
#2  капитан Ворони   (Сегодня, 11:21)
  • +3
  •  (3)
online

Спартак всегда был безобразен в защите. Уже лет 10 нет нормальной обороны.
Кого Ловчев собрался "учить"? Кутепова, Боккети, Жигу. Айртона. Комбарова...? Это же мастера привозов. Плюс провальная игра вратарей.
Последний нормальный воротчик в Спартаке был Дикань. Потом пошла эпоха клоунов.


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жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#1  Irbis   (Сегодня, 11:08)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это из области фантастики
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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