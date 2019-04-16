Евгений Ловчев: я бы уже научил оборону "Спартака" нормально играть!

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев раскритиковал игру защитников московского "Спартака"."Спартак" по-прежнему безобразен в защите. Передача с фланга, угловой или другой стандарт — пол-гола. По игрокам защитники по-прежнему не играют. Из-под Жиго постоянно забивают. Но он столько пропустил. Уверен, будет прибавлять.Вообще "Ростов" — красавцы. Не сдались, второй мяч забили. При этом опять из рук вон плохо сыграла защита "Спартака". Я бы уже научил оборону играть нормально!" — написал Ловчев в телеграме.