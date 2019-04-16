Россия РПЛ 2018/19
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Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
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Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком"
Пресс-служба "Ростова" сообщила, что около 1500 человек не смогли попасть на матч 23-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:1).
Болельщики стали жертвами мошеннических действий перекупщиков билетов.
Болельщики стали жертвами мошеннических действий перекупщиков билетов.
??????— Football Club Rostov (@rostovfc) April 16, 2019
Уважаемые болельщики!
Напоминаем вам, что ФК «Ростов» категорически против деятельности перекупщиков билетов. Из-за их мошеннических действий 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком». https://t.co/imPq0bAwMF pic.twitter.com/da2RQRE5BD
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