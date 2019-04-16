Россия РПЛ 2018/19
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Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
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Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (6)
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (6)
14:12
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (79)
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Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро (3)
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Евгений Кафельников - о "Спартаке": команда катится к "Динамо", а тренер говорит про чемпионство (17)
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Никола Влашич: почему ЦСКА сложнее даются игры против менее статусных соперников? Не знаю, дело не в мотивации (7)
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Илья Самошников: рад решению палаты РФС, всё это время "Оренбург" меня игнорировал
Защитник Илья Самошников прокомментировал решение палаты по разрешению споров Российского футбольного союза удовлетворить его жалобу в отношении "Оренбурга".
"Я рад решению палаты по разрешению споров. Даже после того, как в прессе пару месяцев назад поднялась данная тема с контрактом, из "Оренбурга" никто со мной так и не связался. Я сам писал начальнику команды, но ответа я не увидел и не услышал. Клуб намеренно меня игнорирует", - цитирует Самошникова "Чемпионат.сом".
"Я рад решению палаты по разрешению споров. Даже после того, как в прессе пару месяцев назад поднялась данная тема с контрактом, из "Оренбурга" никто со мной так и не связался. Я сам писал начальнику команды, но ответа я не увидел и не услышал. Клуб намеренно меня игнорирует", - цитирует Самошникова "Чемпионат.сом".
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