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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Илья Самошников: рад решению палаты РФС, всё это время "Оренбург" меня игнорировал

Защитник Илья Самошников прокомментировал решение палаты по разрешению споров Российского футбольного союза удовлетворить его жалобу в отношении "Оренбурга".

"Я рад решению палаты по разрешению споров. Даже после того, как в прессе пару месяцев назад поднялась данная тема с контрактом, из "Оренбурга" никто со мной так и не связался. Я сам писал начальнику команды, но ответа я не увидел и не услышал. Клуб намеренно меня игнорирует", - цитирует Самошникова "Чемпионат.сом".
Теги: Оренбург
Сегодня, 17:31
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