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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Апелляции Кокорина и Мамаева отклонены - они останутся в СИЗО до 25 сентября

В Мосгорсуде завершилось рассмотрение апелляции нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

По итогу заседания суд принял решение отклонить апелляции со стороны футболистов.

Таким образом, Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО "Бутырка" до 25 сентября этого года.

Sport24
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:50
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9
(3)
#9  МАРТ  тюмень (Сегодня, 12:20)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Это уже полный бред,а как там гулиев поживает. Помнится свинюхи так возмущены были нашей ситуацией.

у "вас" не ситуация, а образ жизни и бытия..чухня однако.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#8  ujhsysx  Москва (Сегодня, 12:17)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Это уже даже не смешно, хоть цирк и продолжается, вот только номера клоунады одни и те-же.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#7  Riders1990  bunker (Сегодня, 12:16)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уже могли бы на исправительные работы отправить,пользы больше было бы.Например в детских домах и школах футболу учить детей.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#6  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:12)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Не знаю может я и не прав, но считаю что решение суда все же не правильно.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#5  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:12)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это уже полный бред,а как там гулиев поживает. Помнится свинюхи так возмущены были нашей ситуацией.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 12:10)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
В России в сравнении с другими странами не так уж и долго рассматривают дела, всего 150 дней в среднем.
Не захотели извиниться сразу перед потерпевшими, исполняли клоунаду перед судьей, вот и еще посидите чутка.


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Believe LOKO (is reaL)

user пушкин - армейская прокладка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 12:08)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это ж что же копать то столько надо, что не могут обвинение предъявить столько времени? Этим судьям и адвокатам и прокурорам впору в цирке выступать, клоунаду устроили...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#2  dreamcatcher   (Сегодня, 11:58)
  • -2
  •  (4)
online

Надеюсь теперь они точно поумнеют. Заодно и прозреют.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#1  ythe  Ё-бург (Сегодня, 11:53)
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, не знаю - не знаю...


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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