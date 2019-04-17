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ЦСКА
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Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Андрей Гордеев покинул пост старшего тренера юношеской сборной России

РФС объявил об уходе Андрея Гордеева с поста старшего тренера юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения).

Решение о досрочном расторжении контракта было принято по обоюдному согласию сторон. Национальная команда под руководством Гордеева не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2019. Технический комитет РФС признал данное выступление команды неудовлетворительным.

Гордеев возглавлял юношескую сборную России с 2017 года.

РФС
Теги: Гордеев
Сегодня, 12:51
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