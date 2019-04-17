Андрей Гордеев покинул пост старшего тренера юношеской сборной России

РФС объявил об уходе Андрея Гордеева с поста старшего тренера юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения).Решение о досрочном расторжении контракта было принято по обоюдному согласию сторон. Национальная команда под руководством Гордеева не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2019. Технический комитет РФС признал данное выступление команды неудовлетворительным.Гордеев возглавлял юношескую сборную России с 2017 года.