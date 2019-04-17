«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным

Шестой день главного судебного процесса 2019-го посетили люди, из-за которых дело и получило такой широкий резонанс: чиновники Пак и Гайсин рассказали, кто и как бил, кто и что говорил, а братья Кокорины пытались извиниться. Фото: © Авилов Александр/АГН "Москва"

«На пальцах посчитал, сколько заняла речь прокурора. Это 37 секунд! 37! Понятно, что подставить можно каждого, отправить на это дело... Вон, охранник стоит у двери, он тоже может выступить.



Хочу каждому сказать. Можно работу потерять, но главное – себя не потерять. Главное, придя вечером домой, относиться к себе так, что этот день провел достойно. Надеюсь, что прокурор, придя домой, будет доволен. Наверное, он к этому шел по карьерной лестнице»

«Кирилл Кокорин подошел и начал выражаться. Александр Кокорин взял стул и, желая нанести максимальный вред моей жизни и здоровью, нанес удар сверху в область головы. Я видел прекрасно, что А. Кокорин целится мне в голову.



Я подставил руку, поэтому удар пришелся как по моей руке, так и по голове. Кирилл Кокорин начал наносит удары в область головы. Это избиение длилось несколько минут.



Да, были выкрики: «Убью», «Тебе повезло, что остался жив». А.Кокорин повернулся и очень агрессивно сказал, что я китаец, и это сопровождалось бранью.



А.Кокорину было весело, он веселился, он смеялся. Его эта ситуация позабавила



Когда компания уже покидала заведение, Кирилл Кокорин повернулся ко мне и повторил, что я – китаец. Это все сопровождалось нецензурными выражениями. Никакой градус агрессии со стороны этой компании снижен не был.



Мне был поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, скол эмали передних зубов»

«Еще раз хотел бы извиниться за действия в кафе. Также готов возместить моральный и материальный ущерб. Если есть такая возможность, хотел бы примириться с вами. Понимаю, конфликт неприятный. Но хотел бы извиниться по-человечески».

«Я бы тоже хотел извиниться за свои действия и реакцию. Можно было отреагировать иначе»

«Когда я понял, что инцидент с Паком, я его успокоил и встал между ними. Пытался словами ситуацию успокоить. У меня была дискуссия с Протасовицким и со свидетелем. Просил успокоиться и перевести все в цивилизованную форму общения. Я пытался выяснить, вызвали полицию или нет. Я отвлекся, и в этот момент произошел удар от Мамаева. Потом Протасовицкий применил удушающий прием, стал удерживать за шею.



Все эти действия были какие-то… подошел, ударил, отбежал. За что? Почему? Как? Я никого не оскорблял».

«Для каждого из нас это останется уроком на всю оставшуюся жизнь. Не знаю, как вы восприняли мои извинения. Я могу подтвердить, что мои действия, да и действия всех ребят, все это понимают, были не совсем правильные. Вся та ночь, все ту утро были не совсем правильными. Но это не значит, что мужчинам – вам, Денису Климентьевичу, Виталию Соловчуку до конца своей жизни держать обиду на нас. Это не те действия, которые принесли непоправимый вред вам и остальным потерпевшим.



Если будет возможность с вами примириться когда-нибудь, я бы этому был бы рад. Мы бы нашли взаимопонимание и с вами, и с Денисом Паком».