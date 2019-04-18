Россия РПЛ 2018/19
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Никола Влашич: мой кумир? В детстве нравился Роналдиньо
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поведал о своих кумирах в детстве.
"Кумир детства? Мой старший брат. Он всегда был таким большим и сильным, а я всегда надеялся, что когда вырасту, буду как он. Но я вырос немного меньше его. Футбольный кумир в детстве? Роналдиньо. Он хорошо играл в футбол и всегда делал это с улыбкой. Его все любят", - цитирует хорвата пресс-служба армейцев.
"Кумир детства? Мой старший брат. Он всегда был таким большим и сильным, а я всегда надеялся, что когда вырасту, буду как он. Но я вырос немного меньше его. Футбольный кумир в детстве? Роналдиньо. Он хорошо играл в футбол и всегда делал это с улыбкой. Его все любят", - цитирует хорвата пресс-служба армейцев.
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