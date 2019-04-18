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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Никола Влашич: мой кумир? В детстве нравился Роналдиньо

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поведал о своих кумирах в детстве.

"Кумир детства? Мой старший брат. Он всегда был таким большим и сильным, а я всегда надеялся, что когда вырасту, буду как он. Но я вырос немного меньше его. Футбольный кумир в детстве? Роналдиньо. Он хорошо играл в футбол и всегда делал это с улыбкой. Его все любят", - цитирует хорвата пресс-служба армейцев.
Теги: ЦСКА Влашич Роналдиньо
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