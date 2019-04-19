Россия РПЛ 2018/19
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Геннадий Орлов: Миллер деликатно относится к тренерам. Это не Федун, который влезает
Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что "Зенит" должен брать пример не с "ПСЖ", а с "Аякса", а также отметил деликатное отношение к тренерам со стороны председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.
"ПСЖ" посрамлен, "Лилль" их обыграл 5:1. "Лилль"! В Чемпионате Франции. Ух, он убил просто "ПСЖ". Хотя парижане оторвались на 20 или 18 очков, но все равно. Им уже неинтересно. Мертворожденная команда.
Не идет ли по этому пути "Зенит"? Черт его знает. В "Зените" все-таки главенствует фигура главного тренера. Сейчас, в данный момент. Довольно деликатно относится Алексей Борисович Миллер к главным тренерам. Это не Федун, который влезает. Это не Галицкий, который тоже руководит.
"ПСЖ" - это не просто суперклуб, это сверхсуперклуб. Нельзя такие деньги сбрасывать на футбол. У них около миллиарда стоимость игроков. 222 миллиона - Неймар, 195 - Мбаппе, они скупают всех. И это ничего не дает. Это неправильный путь. Правильный путь - путь "Аякса"!
Я считаю, что надо идти своим путем, это честно! Иначе мы никогда не поднимемся. Нам очень важно, чтобы росла своя школа. А чтобы росла своя школа, надо, чтобы были свои тренеры, свои игроки. Это самое главное", - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
Sport24.ru
"ПСЖ" посрамлен, "Лилль" их обыграл 5:1. "Лилль"! В Чемпионате Франции. Ух, он убил просто "ПСЖ". Хотя парижане оторвались на 20 или 18 очков, но все равно. Им уже неинтересно. Мертворожденная команда.
Не идет ли по этому пути "Зенит"? Черт его знает. В "Зените" все-таки главенствует фигура главного тренера. Сейчас, в данный момент. Довольно деликатно относится Алексей Борисович Миллер к главным тренерам. Это не Федун, который влезает. Это не Галицкий, который тоже руководит.
"ПСЖ" - это не просто суперклуб, это сверхсуперклуб. Нельзя такие деньги сбрасывать на футбол. У них около миллиарда стоимость игроков. 222 миллиона - Неймар, 195 - Мбаппе, они скупают всех. И это ничего не дает. Это неправильный путь. Правильный путь - путь "Аякса"!
Я считаю, что надо идти своим путем, это честно! Иначе мы никогда не поднимемся. Нам очень важно, чтобы росла своя школа. А чтобы росла своя школа, надо, чтобы были свои тренеры, свои игроки. Это самое главное", - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
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