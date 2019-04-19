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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре "Спартака" под руководством главного тренера Олега Кононова.

"Этот сезон уже провален. Вы помните, "Спартак" в январе заработал миллион, выиграв "Кубок Матч Премьер"? А "Зенит" два раза по 0:3 проиграл. Смеется тот, кто смеется последний. Это коммерческий турнир, а "Спартак" бросился, подтянул свою команду. А надо было равномерно готовиться к тем играм, которые сейчас проходят.

И "Зенит" подготовлен сейчас, он готов лидировать. А "Спартак" сейчас даже на бронзу не может претендовать, потому что его состояние… Даже "Ростов" Карпина может их обогнать. А зачем Кононова взяли в конце первого круга? Это же абракадабра!" — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
Теги: Орлов Зенит Спартак
Сегодня, 18:38
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(1)
#15  serge59  Москва (Сегодня, 18:59)
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online
Болеет за:
«МЮ»
[quote=Победоносный Зенит][quote=Manchester United]
Чем вы гордитесь,когда все команды были без денег,а ваш хлев собрал игроков со всего СССР. А как только все окрепли и 16 лет свиночп..а!!![/quote]
Милок, а чего вы, обоссаные, сейчас морды задрали на народных деньгах, как только политпроектом заделались и Миллер вдруг по приказу фанатом немытых стал?...конечно если вы такие принципиальные...)))
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#14  liasport433   (Сегодня, 18:58)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Кто не хочет что бы зенит стал чемпионом, давайте поставим по 5 тысяч рублей, на ставках, что зенит выйграет чемпионство.... глядишь что бы все просрали деньги и не станет им!! все же куплено!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#13  Rivaldo)   (Сегодня, 18:57)
  • +1
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online
Болеет за:
«Милан»
Цитата: Победоносный Зенит
Чем вы гордитесь,когда все команды были без денег,а ваш хлев собрал игроков со всего СССР.

Спартак 10 ти кратный ЧР и 12 ти СССР,в СССР тоже не было конкуренции?)))Так что же зинка то только на одно зачуханное чемпионство в СССР сподобилась?
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#12  liasport433   (Сегодня, 18:56)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
плять да ему спартак покоя не дает, все его вью связаны со спартаком.... прям какой то наркоман
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#11  fd65   (Сегодня, 18:55)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гена, смеяться будем в конце мая....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#10  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:55)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
Цитата: serega_user
Ген, ну просто у каждого свои приоритеты трофеев smile

ВЕРНО,Спартак 10ти кратный ЧР,а вы довольствуетесь говночашками навроде кубка Первого канала

Чем вы гордитесь,когда все команды были без денег,а ваш хлев собрал игроков со всего СССР. А как только все окрепли и 16 лет свиночп..а!!!


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 18:54)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Жадный спортаг все трофеи захапал confused

Может он коллекционер металлической посуды?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:53)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жестянка фонбет-это сильно laughing


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#7  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:51)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
приоритеты трофеев smile

согласен - порванное изделие номер 1 это нонсенс
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#6  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 18:51)
  • +1
  •  (3)
online

Бегает по Лукоморью старый ощипаный баклан, кудахчет - пытается изобразить, что рано его в суп, он еще много дерьма на памятники навалить может


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#5  Manchester United   (Сегодня, 18:50)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: serega_user
Ген, ну просто у каждого свои приоритеты трофеев smile

ВЕРНО,Спартак 10ти кратный ЧР,а вы довольствуетесь говночашками навроде кубка Первого канала
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 18:49)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жадный спортаг все трофеи захапал confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 18:49)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
абракадабра

А когда надо было брать, после сборов что ли, Гена? Неудачно он обосрал спартак, очень неудачно, хоть бы посоветовался.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  MAG554  UdSSR (Сегодня, 18:49)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
это Гена сейчас посмеялся? за 7 туров до конца чемпионата
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 18:41)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Ген, ну просто у каждого свои приоритеты трофеев smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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