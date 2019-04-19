Россия РПЛ 2018/19
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Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре "Спартака" под руководством главного тренера Олега Кононова.
"Этот сезон уже провален. Вы помните, "Спартак" в январе заработал миллион, выиграв "Кубок Матч Премьер"? А "Зенит" два раза по 0:3 проиграл. Смеется тот, кто смеется последний. Это коммерческий турнир, а "Спартак" бросился, подтянул свою команду. А надо было равномерно готовиться к тем играм, которые сейчас проходят.
И "Зенит" подготовлен сейчас, он готов лидировать. А "Спартак" сейчас даже на бронзу не может претендовать, потому что его состояние… Даже "Ростов" Карпина может их обогнать. А зачем Кононова взяли в конце первого круга? Это же абракадабра!" — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
"Этот сезон уже провален. Вы помните, "Спартак" в январе заработал миллион, выиграв "Кубок Матч Премьер"? А "Зенит" два раза по 0:3 проиграл. Смеется тот, кто смеется последний. Это коммерческий турнир, а "Спартак" бросился, подтянул свою команду. А надо было равномерно готовиться к тем играм, которые сейчас проходят.
И "Зенит" подготовлен сейчас, он готов лидировать. А "Спартак" сейчас даже на бронзу не может претендовать, потому что его состояние… Даже "Ростов" Карпина может их обогнать. А зачем Кононова взяли в конце первого круга? Это же абракадабра!" — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
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