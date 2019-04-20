У «Динамо» наконец-то залетело. Команда Хохлова уже выше «Крыльев»

Всю весну динамовцы сетуют на невезение и нереализацию моментов, но в матче с прямым конкурентами бело-голубым повезло с отскоком, а реализация пришла без моментов. Rusfootball.info – об очень тухлом разогреве перед главными матчами тура. Фото: ФК "Динамо"

Чемпионат России



24 тур



"Динамо" – "Крылья Советов" 1:0



Гол: Панченко, 68

Валерий Карпин после победы над «Спартаком» произнёс ещё одну фразу, ставшую крылатой. А «Динамо» и «Крылья» в первом тайме заставили задуматься о введении нового футбольного термина: как обозначить игру, где команды не паркуют автобус, но всё равно ничего не создают в атаке?Тренеры выставили составы, не намекавшие на постановку автобусов. «Динамо» играло 4-4-2 с атакующими флангами и двумя чистыми мощными форвардами. Божович сыграл свои традиционные 4-2-3-1. На этот раз с Джано, но без Самедова, которого на фланге подменяли либо Канунников, либо Шейдаев.Тем не менее, количество ударов (4-1, единственный в створ от гостей) и голевых моментов было таким, будто обе команды вышли с пятью защитниками в линию. «Крылья» играли от соперника, а тот их ничем не удивлял.Единственным, кто заставлял самарцев напрягаться, был Мигел Кардозу, за приобретение которого Степашин недавно приложил динамовское руководство фразой «напокупали Кардоз непонятных». Португалец заработал для Жоаозиньо опасный штрафной, обыграв Самарджича, а перед перерывом протащил мяч до штрафной и отдал под опасный удар всё тому же Жо. Форварды «Динамо», хоть и оставались 2 в 2, не получали хороших навесов и были малозаметны.Зрителям смотреть в первом тайме было не на что, а вот Сергею Лапочкину спать было нельзя. Борьбы и стыков было много, причём уже к 20-й минуте арбитр «посадил» на карточки обоих динамовских опорников, а ближе к перерыву выдал жёлтую и самарскому хавбеку Рабиу. Причём Жоаозиньо уже приготовились менять на Грулёва, но бразильский россиянин собрался и продолжил игру. Ну а вся предупреждённая троица была заменена тренерами на 80-й минуте.Видимо, в перерыве Божович напомнил своим парням, что конкурента неплохо бы не просто сдержать, а победить. И «Крылья» минут 10 даже поатаковали, Шейдаев отметился неплохим проходом в штрафную. Однако вместо удара или прострела Рамиль зачем-то навесил на высоту в два выпрыгивающих Канунниковых. А минут через 10 завершил ещё один хороший проход передачей к лицевой линии вместо раскручивания перспективной контратаки. Именно Шейдаев первым в составе гостей покинул поле.От динамовских нападающих мяч обычно летит куда угодно, но не в ворота. Так, возможно, было и в моменте с ударом Кирилла Панченко, но после очередной попытки вышедшего на замену игрока мяч попал в колено Самарджича, от которого залетел в ворота. Исход встречи решился очень просто: динамовцы дотащили мяч к чужой штрафной, а Панченко вблизи его радиуса никто не накрывал.В принципе, это понятно: 56-й удар Кирилла в сезоне привёл лишь ко второму голу, но всегда есть риск, что тем самым неудачником окажешься ты. Сегодня ими стали самарцы. Игра шла до гола, и она пришла к нему не в самый ожидаемый момент – «Динамо» наконец воздалось за все загубленные супермоменты.В отличие от матча с «Краснодаром», Божович не стал тянуть с заменами до последнего. На 80-й минуте оба тренера провели серию перестановок: Хохлов убрал висевших на карточке опорников и выпустил Рыкова, Миодраг тоже решил не рисковать удалением уставшего Рабиу. Но ещё и заменил Джано на Ткачука, хотя вряд ли кто-то мог принести больше пользы при взломе обороны соперника, чем даже уставший грузин.Сразу после этого Канунников пошёл в серьёзнейший стык и каким-то образом смог вернуться на поле, хотя казалось, что игра в меньшинстве уже неминуема. Впрочем, полноценно помочь команде Максим не смог, как и его более здоровые и свежие партнёры. Отбиться было вопросом концентрации и отсутствия привозов – по такой игре и один гол вряд ли должен был залетать, два были бы настоящей аномалией.«Динамо» довело матч до победы, на которую сегодня никто не наиграл. Команде Хохлова воздалось за все беды предыдущих матчей, а «Крылья» снова разочаровали и оказались в роли своего прошлого соперника: неделю назад самарцы выиграли в игре, где никто ничего не создал, благодаря дальнему удару.Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов (Соу, 77), Жоаозиньо, Теттех (Рыков, 88), Кардозу, Луценко (Панченко, 63), Марков.Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ананидзе (Ткачук, 76), Тимофеев, Мохаммед (Антон, 79), Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Корниленко, 71).Юсупов, 17, Теттех, 21, Рабиу, 38, Панченко, 90+1